Colazione con il Sindaco in via Paolo Sarpi

Questo sabato, il Sindaco Sala, ha organizzato la colazione con i cittadini in via Sarpi, al Centro culturale cinese, per portare la nostra solidarietà ai cittadini e commercianti cinesi che risentono della psicosi del Coronavirus.

“La ‘Colazione col sindaco’ di oggi abbiamo scelto di tenerla al Centro Culturale Cinese, in via Paolo Sarpi. – ha spiegato Sala in un post sulla sua pagina Facebook – Non solo per ribadire, in questo momento complicato, la nostra solidarietà alla comunità cinese (una comunità importantissima per la nostra città e a cui appartengono circa 30mila persone), ma anche perché la storia di Sarpi racconta bene come un quartiere può crescere, affrontare le trasformazioni urbane con scelte coraggiose, diventare dinamico e attrattivo“.

“Quando aumenta l’attrattività si pongono anche sfide nuove – ha aggiunto il Sindaco – penso che il compito della politica sia di non sottrarsi a queste sfide, ma di governare il cambiamento, nel confronto continuo con i cittadini, le associazioni e le forze vitali della città. Una cittadinanza che a Milano è sempre proattiva e desiderosa di partecipare. Questa mattina ne ho avuto l’ennesima conferma è stato un momento di dialogo vivace e costruttivo, con critiche e spunti per migliorare. – concludendo – È così che vogliamo continuare a lavorare per Milano: insieme“.