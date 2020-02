Un morto nelle cantine di via Molise 5

Per San Valentino il bracciale contro il bullismo. Per la celebre festa degli innamorati, De Wan propone “I bijoux dell’Amore” in argento, perle e pietre naturali. Da 15 a 175 euro presso il punto vendita De Wan di via Manzoni 44 a Milano dove, durante la festa del prossimo Venerdì 14 febbraio in orario 10-19 il 10% del ricavato sarà devoluto all’Associazione “Mai più solo” impegnata nella lotta al bullismo, cyberbullismo e alla dipendenza giovanile da Internet. Per capire meglio chi sia l’associazione ecco una presentazione dei suoi fondatori: I soci fondatori. Siamo professionisti in vari settori, Giornalismo, Università, Medicina e Ingegneria uniti per dare vita a questa iniziativa no-profit, per collegare la società civile nei temi che toccano: autostima, dipendenza da tecnologia, rispetto dell’ambiente, di sé stessi e verso gli altri, e il mondo politico con il quale sviluppiamo iniziative e progetti. Impegnati in raccolta fondi e direttamente e attraverso i nostri soci operativi che svolgono un lavoro “evangelico” in molte zone del nostro Paese. Coinvolgiamo Cittadini, liberi professionisti e imprenditori che credono in una società dei nostri attuali giovani e futuri professionisti che combattano e si dissocino dai malesseri attuali come la bassa autostima, le dipendenze, il non rispetto in senso largo. Non ci sostituiamo al mondo tecnico-scientifico della psico-terapia, semmai acceleriamo il collegamento tra un certo mondo sociale che vive nell’ombra e nella rassegnazione e chi può essere loro di aiuto, soprattutto tra gli studenti e i giovani in generale ma anche adulti, visto che la contaminazione da Social colpisce chiunque. Preferiamo relazionarci direttamente con i nostri finanziatori rendendoli partecipi anche solo saltuariamente raccontando loro a che punto sono i nostri progetti, immaginando di organizzare annualmente un meeting tutti insieme e raccontare il nostro lavoro svolto anno per anno.