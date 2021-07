Montigny, Farinet e se fosse Mario Rossi? Perché di gente con cognomi improbabili dal punto di vista comunicativo se ne sono sentiti parecchi. Ma come possiamo pensare che il centrodestra possa sfidare Sala con gente di cui bisogna spiegare il cognome? Montigny, Farinet e se fosse Mario Rossi? Il primo era addirittura triplice Rasia Dal Polo. E infatti all’inizio pensavano tutti si chiamasse Rasia di nome e Dal Polo di cognome. Invece no, Roberto RDP è stato solo il primo dal cognome difficile. Poi gente come Oscar di Montigny, celebre per essere parente del tizio che creava banche intorno agli altri. Adesso altro coniglio dal cilindro: Farinet. E se la finissimo con quest’estenuante ricerca di un nome ad effetto? In fondo i sondaggi confermano che il centrodestra senza candidati è in testa, perché secondo noi Sala è scarso, ma tant’è: allora mettiamo un solenne sconosciuto che però si chiama Mario Rossi. Sarebbe lo sfidante perfetto da contrapporre al campione dei Bazoli: avrebbe un nome comprensibile, sarebbe un uomo come gli altri. Mentre Sala ha sempre tenuto le distanze con chi non è potente. Anzi potrebbe essere Maria Rossi. Così sarebbe anche una donna. E Sala non avrebbe più armi: la città fa abbastanza pena dopo cinque anni con lui, perché un conto è avere poteri speciali, un conto dover lavorare seriamente. Dunque gli argomenti non mancano per contestarlo: ad esempio, hanno dichiaratamente truccato il bilancio. Lo scopo è nobile, intercettare più fondi possibili del Recovery Fund, ma resta un bilancio truccato. Perché le metropolitane sono ferme al palo ma ingurgitano centinaia di milioni all’anno. E alla fine Area C e Area B servono solo per avere soldi veri da spendere. Perché il bilancio comunale ormai è bloccato. Sono solo alcuni esempi di cosa potrebbe dire Maria Rossi per convincere i milanesi che la città va messa a posto dopo la brutta esperienza dell’Amministrazione di centrosinistra. Sala non ha molte carte vere se non l’antidestrismo che ancora tira abbastanza alle urne. Ma i milanesi sono gente pratica, tanto è vero che imbracciarono le armi prima dell’arrivo degli Alleati contro i fascisti. Dunque sanno distinguere tra destra e dittatura. Perché non trovare una Maria Rossi allora? Sarebbe anche un segnale che la classe politica milanese ha la capacità di assorbire nuove forze rinnovandosi senza snaturarsi. Oppure preferiamo altri cinque anni di Sala?

