Raccolta del voto di pazienti in trattamento domiciliare o in quarantena o in isolamento fiduciario. L’elettore, per esercitare il diritto di voto, deve far pervenire al Sindaco competente, unitamente alla dichiarazione di voler votare presso il proprio domicilio, il certificato del funzionario medico designato dall’azienda sanitaria locale che, con il consenso dell’elettore stesso, attesti la ricorrenza, quale requisito legittimante l’esercizio del voto a domicilio, di una delle seguenti condizioni rispetto all’infezione da SARS-CoV-2:

– trattamento domiciliare: soggetti positivi sintomatici in trattamento per infezione da

SARS-CoV-2;

– quarantena: contatti stretti ovvero persone esposte a SARS-CoV-2 ma asintomatiche

e senza conferma di positività per il patogeno virale, nonché soggetti provenienti da

aree a rischio per i quali le vigenti disposizioni prevedono l’obbligo di quarantena;

– isolamento fiduciario: persone sintomatiche per le quali non vi è accertamento di

positività al SARS-CoV-2, oppure persone positive al SARS-Cov-2 che non

necessitano di alcun trattamento (c.d. contagiati asintomatici o paucisintomatici).

Nello specifico, l’ATS di Milano ha precisato che la certificazione sanitaria relativa alla

quarantena o isolamento fiduciario viene trasmessa al cittadino tramite SMS che contiene un

link a cui accedere per ottenere la certificazione stessa.

Nel caso in cui il cittadino vi segnali difficoltà o impedimento ad ottenere l’attestazione il Comune (non il singolo cittadino) invia una e-mail a mpcmalinf@ats-milano.it contenete nome, cognome, codice fiscale, cellulare, indirizzo e-mail, residenza e data di nascita del cittadino che non ha ricevuto l’SMS. ATS esperite le verifiche invia nuovamente al cittadino il link per ottenere l’attestazione. L’Ufficio Elettorale della Prefettura di Milano, ha interessato la Direzione Regionale Welfare della Regione Lombardia, affinché vengano istituiti cinque seggi speciali, presso le sezioni ospedaliere già costituite nelle strutture sanitarie con reparti covi19, con il compito della raccolta del voto dei ricoverati presso i reparti covid di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto nonché del voto domiciliare degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizione di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19 esclusivamente nel Comune di

Milano, di cui al seguente prospetto:

PRESIDIO N. SEGGI AREA DI

COMPETENZA

OSPEDALE CA’ GRANDA-NIGUARDA –

MILANO

1 MUNICIPI 2 E 9

OSPEDALE SANTI PAOLO E CARLO –

MILANO

1 MUNICIPI 5 E 6

OSPEDALE L. SACCO – MILANO 1 MUNICIPI 7 E 8

FONDAZ.IRCCS CA’ GRANDA –

OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

1 MUNICIPIO 1

IRCCS S. RAFFAELE – MILANO 1 MUNICIPI 3 E 4

Per i restanti 23 Comuni dell’area metropolitana sono stati, invece, istituiti TRE SEGGI SPECIALI presso i Comuni di Cassano d’Adda, Opera e Rho, con il compito della raccolta del voto degli elettori, che si trovano nelle succitate condizioni, nell’ambito dei territori dei Comuni interessati, suddivisi sulla base della prossimità territoriale. In particolare:

– il Seggio Speciale istituito presso il Comune di Cassano d’Adda provvederà alla

raccolta del voto degli elettori (positivi al Covid-19 in trattamento domiciliare e di tutti

coloro che si trovano in condizione di quarantena o isolamento fiduciario) oltre che del

medesimo Comune, dei Comuni di: Cambiago – Carugate – Inzago – Pessano con

Bornago – Pioltello – Pozzo d’Adda;

– il Seggio Speciale istituito presso il Comune di Opera provvederà alla raccolta del

voto degli elettori (positivi al Covid-19 in trattamento domiciliare e di tutti coloro che si

trovano in condizione di quarantena o isolamento fiduciario) oltre che del medesimo

Comune, dei Comuni di: Cerro al Lambro – Mediglia – Peschiera Borromeo – Rosate

– San Giuliano Milanese;

– il Seggio Speciale istituito presso il Comune di Rho provvederà alla raccolta del

voto degli elettori (positivi al Covid-19 in trattamento domiciliare e di tutti coloro che si

trovano in condizione di quarantena o isolamento fiduciario) oltre che del medesimo

Comune, dei Comuni di: Buscate – Cassinetta di Lugagnano – Corbetta – Dairago –

Nerviano – Robecchetto con Induno – Sedriano – Turbigo – Villa Cortese.

Allo stato, risultano pervenute ai comuni interessati dalle prossime consultazioni elettorali amministrative complessivamente solo 7 istanze di voto domiciliare.

Sito d’informazione su politica, cronaca ed eventi milanesi.