Viale Molise: Rocca (Fdi): “Ogni settimana torna il mercato abusivo, basta con degrado e illegalità”. “Ogni domenica mattina, anche in pieno lockdown, venditori abusivi di merce di dubbia provenienza si ritrovano in viale Molise e piazzale Cuoco. Ogni volta si ripete la stessa scena: interviene la polizia locale per allontanarli ma tempo pochi minuti, quando gli agenti vanno via, i venditori abusivi ritornano. E questo si ripete più volte durante la mattinata.

Non c’è la volontà politica da parte del Comune di Milano di risolvere questa situazione di degrado e illegalità, occorre sequestrare la merce e individuare chi vende e organizza il mercato abusivo”. Lo comunica Francesco Rocca, consigliere comunale di Fratelli d’Italia.

Sito d’informazione su politica, cronaca ed eventi milanesi.