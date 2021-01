Covid: somministrate il 2,7% delle dosi di vaccino ricevute

Ieri in Lombardia erano state somministrate il 2,7% delle dosi di vaccino ricevute (2.171 su 80.595). Resta all’11,9% il rapporto tra tamponi effettuati (11.758) e nuovi positivi al Covid-19 (1.402) nelle ultime 24 ore in Lombardia. Un dato a cui si aggiungono i guariti o dimessi, 626 in più rispetto a ieri. Se i ricoveri in reparti ordinari calano ancora di 59 unità (3.293 ora), tornano lievemente a salire quelli in terapia intensiva: 491, +4 rispetto al 1 gennaio.

I dati di ieri:

i tamponi effettuati: 11.758 totale complessivo: 4.896.792

i nuovi casi positivi: 1.402 (di cui 71 ‘debolmente positivi’)

i guariti/dimessi totale complessivo: 402.070 (+626), di cui 3.721 dimessi e 398.349 guariti

in terapia intensiva: 491 (+4)

i ricoverati non in terapia intensiva: 3.293 (-59)

i decessi, totale complessivo: 25.281 (+78)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 596 di cui 163 a Milano città;

Bergamo: 101;

Brescia: 226;

Como: 28;

Cremona: 46;

Lecco: 69;

Lodi: 16;

Mantova: 55;

Monza e Brianza: 131;

Pavia: 49;

Sondrio: 11;

Varese: 72.