Innovamusei, al via il bando a settembre con 2,1 milioni di euro per progetti innovativi in ambito culturale

Regione Lombardia, le Camere di Commercio lombarde, tra cui la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, con Fondazione Cariplo promuovono il bando Innovamusei per favorire i partenariati di imprese che operano nei settori culturali e creativi (ICC) con istituti museali riconosciuti da Regione Lombardia (sistemi museali, raccolte museali, musei ed ecomusei) per realizzare progetti innovativi dell’offerta e della gestione museale. Regione Lombardia – DG Autonomia e Cultura – mette a disposizione 2.100.000 euro a fondo perduto finalizzati a consentire agli istituti museali e alle imprese del comparto di dotarsi di nuovi servizi per rendersi competitivi in vista della piena ripresa delle attività. Informazioni a questo link. Possono partecipare le Micro Piccole e Medie Imprese (MPMI) lombarde singole o aggregate che operano nei settori culturali e creativi e attivano un partenariato con almeno un istituto museale riconosciuto da Regione Lombardia. Il contributo a fondo perduto riguarda il 75% delle spese sostenute dalle imprese, fino a un massimo di 200.000 euro per partenariato. L’investimento minimo per progetto da parte del partenariato è di 50.000 euro. Non è previsto alcun contributo per gli istituti museali. Le domande possono essere presentate a partire dal 1 settembre fino al 14 ottobre 2021.