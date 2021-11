Sala: in corso trattative per il corteo di sabato

Il Sindaco Beppe Sala, margine della deposizione delle corone al Sacrario di Sant’Ambrogio in occasione delle celebrazioni del 4 novembre, ha fatto sapere che, per la manifestazione no Green pass prevista per sabato prossimo sono in corso trattative tra gli organizzatori e la Prefettura sul percorso del corteo. Gli organizzatori avrebbero comunicato di voler partire da Piazza Fontana, seguendo un percorso che passerebbe per piazza Duomo, poi davanti all’Assolombarda di via Pantano, alll’Università Statale, poi la Camera del lavoro in Corso di Porta Vittoria, quindi in viale Majino, dove c’è la sede di Libero, proseguendo per corso Buenos Aires, la stazione Centrale e chiusura davanti a Palazzo Lombardia.

“Un percorso che attraversa praticamente tutto il centro della città, che va a confrontarsi con luoghi delicati e sensibili”, ha detto Sala. “Però – ha aggiunto – è in corso una trattativa con la Prefettura, per cercare di portare a un maggiore buon senso il diritto di manifestare, ma senza bloccare ancora la città. Detto ciò è difficile dire come andrà a finire perché abbiamo visto che anche a volte si concorda ma frange pur minoritarie non rispettano l’accordo”.

Askanews