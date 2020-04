Gallera: solo Milano non ci fa stare tranquilli, serve più impegno

“I dati di oggi continuano a essere confortanti ” ha esordito l’Assessore Gallera, nel corso dell’aggiornamento giornaliero sull’emergenza coronavirus, aggiungendo, “anche se ci sono alcuni elementi che ci devono far mantenere alta la guardia, soprattutto in alcuni territori“. I positivi crescono di 1.337, ma su oltre 8.000 tamponi effettuati, soprattutto a personale sanitario, “infatti, il numero dei ricoverati cresce di sole 7 unità“, a dimostrazione del fatto che si tratta di positivi asintomatici o con sintomi molto lievi, che non necessitano di essere ricoverati, “per cui il dato è confortante“.

Il dato delle terapie intensive impegnate è “addirittura – 9 dopo che ieri era sceso di 55 rispetto al giorno prima“, crescono anche i dimessi + 184 rispetto a ieri, “anche il numero dei decessi che sono sicuramente la pagina più drammatica… è un dato che oggi, si riduce di quasi 100 unità“, ieri c’erano stati 345 decessi, oggi 249. “I dati provinciali sono tendenzialmente positivi, perché evidenziano un contenimento“, ma la provincia di Milano con un + 411 “ancora non ci fa stare tranquilli“. L’assessore ha quindi mostrato un grafico in cui era evidenziato come in tutte le province la linea dei contagi si è oramai livellata, mentre in quella di Milano ancora cresce in modo lento, costante, ma comunque “preoccupante“. “Vuol dire che non siamo riusciti ad arrestare in modo netto questa salita, lo sforzo a Milano deve essere ancora più determinato, sia nel non uscire, sia nell’uscire assolutamente protetti, per evitare di infettare o di essere infettati” ha quindi detto Gallera incalzando bonariamente i milanesi.

“Per questo“, ha quindi ribadito, “il Presidente e la Giunta hanno deciso di adottare un provvedimento così importante a tutela della salute”, comunicando che da domani Regione Lombardia comincerà a distribuire gratuitamente 3.000.000 di mascherine chirurgiche per soddisfare le esigenze del territorio, per poi chiudere annunciando che, domani inizieranno ad essere ricoverati i primi pazienti in Fiera, con “un crescendo rispetto alle esigenze degli ospedali“, liberandoli dall’impegno di dovere assistere i pazienti covid per potere così tornare alla normalità.

Dati Lombardia: positivi 50.455 (+1.337), ricoverati 12.009 (+7), in terapia intensiva 1.317 (-9), dimessi e in isolamento domiciliare 28.224, decessi 8.905 (+249). Tamponi effettuati: 149.984 (+8.107). Provincia di Milano 11.230 (+411) di cui 4.533 in città (+171).