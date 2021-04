Covid: 1.358 positivi e 81 morti

Nelle ultime 24 ore in Lombardia si sono registrati 1.358 casi di Covid-19 e 81 morti. Dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono 31.211. I tamponi processati sono stati 17.340, con un tasso di positività al 7,8%. I pazienti covid ricoverati sono 4 in più rispetto a ieri (6.626), mentre quelli in terapia intensiva 6 in meno (858).

I guariti/dimessi sono 810 (626.759 in totale). Quanto ai dati relativi alle province, aMilano i nuovi contagi sono 418, a Brescia 220, a Bergamo 122, a Monza e Brianza 149, a Varese 47, a Como 82.