Gallera: tutti gli indicatori positivi stringiamo i denti. Presto test per gli anticorpi

“Giorno dopo giorno c’è una continua riduzione di tutti i fattori e questo è un elemento positivo, che evidenzia come lo sforzo di tutti stia producendo risultati importanti che devono diventare ancora più evidenti e significativi ” è il sunto di quanto detto dall’Assessore Galelra nel corso della conferenza stampa svolta oggi insieme al Presidente Fontana e ai vertici di regione Lombardia. Gallera, sottolineando che finalmente anche i dati di Milano sembrano essersi stabilizzati verso il basso, ha tenuto a ribadire che, “è imminente il week end di Pasqua e dovremo passarlo ancora in casa. Dobbiamo stringere i denti perche’ serve un ultimo grande sforzo e non possiamo allentare la presa“.

Durante la conferenza Stampa, Fontana e Gallera hanno anche annunciato di avere “dato mandato ad ATS Città metropolitana di Milano di istituire una Commissione di verifica per far chiarezza sui fatti avvenuti al Pio Albergo Trivulzio negli ultimi mesi“. Lo riferiscono in una nota il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l’assessore al Welfare, Giulio Gallera. Sulle morti al Pat ha aperto un’inchiesta anche la Procura. “È necessario analizzare ogni elemento con la massima trasparenza – ha aggiunto Gallera – e dissipare ogni dubbio, soprattutto quando si tratta della vita delle persone“. La Commissione “agirà in tempi brevi” ha assicurato l’assessore Gallera. aggiungendo di avere chiesto “al sindaco Sala, che come noto nomina il presidente e dà l’intesa per quella del direttore generale, di indicarmi il nominativo di un componente di sua fiducia per la Commissione“.

“Regione Lombardia, fin dal primo momento ha fatto scelta di prudenza sui test sierologici, senza fughe in avanti per la ricerca soluzioni affidabili. Oggi, uno di questi è stato individuato al San Matteo di Pavia. Si tratta di una test con un prelievo di sangue, che verificherà chi ha sviluppato gli anticorpri a covid. In due settimane arriverà la certificazione CE e poi si potranno avviare i test e realizzare gli esami sulla popolazione“, ha invece annunciato il Presidente, Attilio Fontana, aggiungendo, “Il test rileva se una persona che ha contratto il virus ed è risultata negativa dopo due tamponi, ha sviluppato gli anticorpi e quindi riceve una sorta di patente di immunità. Quelli che saranno invece negativi, dovranno essere attenti, che dovranno mantenere le precauzioni di chi non si è ammalato“.

Dati Lombardia: casi positivi 52.325 (+791), ricoverati 11.833 (-81), in terapia intensiva 1.305 (-38), dimessi e in isolamento domiciliare 29.703 (+628), decessi 9.484 (+282). Tamponi effettuati: 159.331. Provincia di Milano: 11.787 (+249) di cui 4.744 in città (+99).