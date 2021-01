De Corato: senza la Moratti non esisterebbe Sala

“Oggi anche lo statista Majorino ha voluto dire la sua su Letizia Moratti, provando a demolire, come è solita fare la sinistra, la sua figura. Meno male che ha usato toni meno accesi del suo amico Monguzzi, che è arrivato addirittura a chiamare il popolo alle armi” , lo scrive in una nota l’ex Vice Sindaco assessore alla sicurezza di Regione Lombardia Riccardo De Corato, le affermazioni riguardo Letizia Moratti dell’Euro Parlamentare Pierfrancesco Majorino.

“ Sulla questione Expo l’Europarlamentare glissa affermando che i meriti vanno ripartiti, dimenticandosi però del fatto che se non ci fosse stata Letizia Moratti l’esposizione mondiale non ci sarebbe svolta a Milano, e oggi, il nostro beneamato Sindaco, sarebbe ricordato come uno dei tanti direttori del Comune, e molto probabilmente non esisterebbe come personaggio pubblico. Per quanto riguarda il buco di bilancio – aggiunge ancora De Corato – Majorino dovrebbe avere l’onestà intellettuale di ricordare che nel quinquennio Moratti lo Stato, per non rischiare di fare la fine della Grecia, tagliò drasticamente i trasferimenti ai comuni e impose loro, allo stesso tempo, il rispetto di rigidi patti di stabilità che ne hanno fortemente vincolato l’operatività”.

“Majorino inoltre – conclude l’Assessore Regionale lombardo – dimentica anche che quella Giunta, della quale facevo parte in qualità di Vice Sindaco, fece causa alle banche per la questione derivati e che proprio grazie a questa nostra iniziativa Pisapia poté poi sedersi intorno ad un tavolo per negoziare e far rientrare nelle casse del Comune ben 455 milioni di euro”.

Le parole di De Corato seguono un post in cui l’Europarlamentare del PD Pierfrancesco Majorino, riferendosi a Letizia Moratti, aveva scritto: “Massimo rispetto personale ma mi auguro, da lombardo, che non si comporti come a Milano. Ricordo che la sua esperienza politica disastrosa si è conclusa con una condanna per le cosiddette Consulenze d’oro e un buco di Bilancio abnorme lasciato in eredità . E che la sua sindacatura è stata segnata da scandali e scandaletti . Sinceramente credo ci voglia ben altro (anche perchè la situazione della sanità lombarda è davvero drammatica). (E non rispondetemi sull’Expo perché in quel caso i meriti sono quantomeno abbondantemente ripartiti)”.