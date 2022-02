Domani al via Re-Think Circular Economy Forum. Re-Think Circular Economy Forum – Milano 2022: domani, giovedì 10 febbraio in Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Palazzo Turati, via Meravigli 9/b. Evento in modalità ibrida: in presenza e online “Re-think – Circular Economy Forum”, prima giornata dedicata ai settori agri-food e tessile-moda. Dalle ore 9.30 alle ore 18.30. Con Alessia Cappello – Comune di Milano, Alvise Biffi – Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi, Francesco Castellano – Tondo & Tondo lab.

Programma Re-think – Circular Economy Forum – Milano 2022

Intro (10 febbraio – Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi)

9.30-10.00: Introduzione e saluti istituzionali: Camera di commercio Milano Monza Brianza

Lodi (Alvise Biffi), Comune di Milano (Alessia Cappello), Tondo (Francesco Castellano)

10.00-10.15: Il Green Deal, Il Circular Economy Action Plan e il PNRR: Commissione europea

(Stefano Soro)

10.15-10.30: L’economia circolare come driver di nuove opportunità di business: University for

the Creative Arts (Martin Charter)

Agri-food (10 febbraio – Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi)

10.30-11.00: Verso la transizione circolare del settore Agrifood: Farm to Fork Strategy e Circular

Bioeconomy (stato di implementazione e traiettorie) con Unisg (Franco Fassio), Università di

Torino (Paola De Bernardi)

11.00-11.15: Pausa

11.15-12.00: L’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse ed il recupero degli scarti nel settore

agricolo con Caviro Extra (Silvia Buzzi), PlantaRei (Elena Sgaravatti), Coffeefrom (Laura Gallo)

12.00-12.30: La trasformazione circolare del settore alimentare, dalla distribuzione al recupero

con Esselunga (Gianmarco Deleidi), Recup (Alberto Carlo Piccardo)

12.30-13.00: L’esperienza dei progetti di Interreg MED Green Growth Community: Aristoil Plus e

Pefmed Plus con Cueim (Gaetano Zarlenga), Svimed (Emilia Arrabito) ed ENEA (Nicola Colonna)

13.00-14.00: Pranzo

Tessile e moda (10 febbraio – Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi)

14.00-14.45: Verso la transizione circolare del settore del tessile e della moda: stato di

implementazione della strategia europea, principali tecnologie e prossimi trend con Università

Bocconi (Stefania Saviolo),Tondo (Shyaam Ramkumar), Altavia (Nicola Camurri) e Federmoda

Italia (Massimo Torti)

14.45-15.30: Filati e fibre riciclati, rigenerati e sostenibili con Manteco (Mattia Trovato), Filatura

Astro (Simone Gaslini), Infinited Fiber (Kirsi Terho)

15.30-16.00: L’evoluzione del fashion verso l’economia circolare con Candiani (Simon Giuliani) e

Blue of a Kind (Fabrizio Consoli)

16.00-16.15: L’etica e l’estetica della moda al servizio dell’economia circolare con Cittadellarte

Fashion B.E.S.T. – Fondazione Pistoletto (Olga Pirazzi)

16.15-16.45: New Fashion Business Models con Rifò (Niccolò Cipriani) e Atelier Riforma (Elena

Ferrero)

Comunicare la sostenibilità e l’economia circolare (10 febbraio – Camera di commercio

Milano Monza Brianza Lodi)

16.45-17.15: Tavola rotonda moderata da Teads (Antonella La Carpia) con: Geomag (Filippo

Gallizia), Telepass (Aldo Agostinelli), IKEA (Fides Tosoni)

Le strategie di simbiosi industriale e le principali progettualità sull’economia

circolare (10 febbraio – Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi)

17.15-18.30: Tavola rotonda con: Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi (Palmina

Clemente), Regione Lombardia (Elisabetta Confalonieri), Confagricoltura (Luca Lazzaro),

UniCredit (Barbara Sacchetto), Consorzio Italiano Biogas (Lorenzo Maggioni), Tondo (Alberto

Monti)

Intro (11 febbraio – Triennale di Milano)

9.00-9.30: Introduzione e saluti istituzionali con Triennale Milano (Marco Sammicheli), Comune

di Milano (Elena Grandi), Consolato Olandese a Milano (Mascha Baak)

9.30-9.45: Circular Disruption con Utrecht University (Julian Kircheerr)

Città (11 febbraio – Triennale Milano)

9.45-10.15: Una visione sulla città circolare del futuro con Lendager (Ditte Lysgaard Vind) e Arup

(Alejandro Gutierrez)

10.15-10.45: Città circolari ed energie rinnovabili con Enel (Luca Meini) e Luma (Giuseppe

D’Alessio)

10.45-11.15: Biocicli urbani, rifiuti ed acqua Cirtec (Coos Wessels) e Circular Materials (Marco

Bersani)

11.15-11.30: Pausa

11.30-12.00: Mobilità sostenibile e circolare ATM (Paolo Marchetti), Lightyear (Tom Selten)

12.00-12.15: Un nuovo paradigma per l’economia circolare territoriale: il progetto FRONTSH1P

con K-Flex (Michele Andolfo e Fabio Magrassi)

12.15-12.30: Il progetto Carbon City Scan con Circle Economy (Jordi Pascual)

L’ecosistema a supporto dell’economia circolare con interventi degli attori

economico-finanziari (11 febbraio – Triennale di Milano)

12.30-13.00: Tavola Rotonda con: DECALIA (Antonio Garufi), A2A (Patrick Oungre), Tondo

Venture (Massimiliano Tedeschi)

13.00-14.00: Pranzo

Materiali (11 febbraio – Triennale Milano)

14.00-14.30: Una visione sui materiali circolari del futuro con University TU Delft (David Peck) e

Università Bicocca (Paola Branduardi)

14.30-15.15: Distributed design e materiali sostenibili e circolari nelle costruzioni con Danish

Design Center (Julie Hjort), Stykka (Jarl Engelbrecht Vindnæs), StoneCycling (Esther Kransen)

15.15-15.45: I biomateriali nelle costruzioni con Honext Material (Pol Merino) e Biohm (Ehab

Sayed)

15.45-16.00: Pausa

16.00-16.30: L’approccio delle Utilities all’Economia Circolare con particolare attenzione al

recupero delle plastiche con IREN (Enrico Pochettino) e Re Mat (Francesco Perazzini)

Tecnologie (11 febbraio – Triennale Milano)

16.30-17.00: Una visione sull’impatto delle tecnologie digitali sull’Economia Circolare con LIUC

(Andrea Urbinati) e Tondo (Francesco Castellano)

17.00-17.30: Le tecnologie digitali per la gestione dei rifiuti con A2A (Guglielmo Carra) e

reCircula (Jordi Berguinzo)

17.30-18.00: Piattaforme per l’Economia Circolare con Subito (Daniela De Marco), Deesup

(Valentina Cerolini)

18.00-18.30: L’uso della blockchain per favorire l’Economia Circolare con Circularise (Mesbah

Sabur) e Feelera (Gianluca Mazza)

Nota: Alcuni speaker rappresentano una prima ipotesi e dovranno essere confermati