Arrestati due borseggiatori

Verso le 9.50 di ieri mattina, all’angolo tra viale Molise e via Etruschi a Milano, la polizia ha arrestato una 27enne bulgara sorpresa a bordo di un autobus della linea 90 mentre tentava di derubare un’anziana. Lo ha riferito la questura del capoluogo lombardo, spiegando che gli agenti del commissariato Mecenate in servizio anti-scippo, hanno notato la donna che, “dopo aver adocchiato alla fermata la signora 80enne, le si è avvicinata all’arrivo dell’autobus e, dopo averla pesantemente spintonata le ha infilato una mano nella borsa approfittando della calca”. Gli agenti, in borghese, sono quindi intervenuti bloccandola, tra gli applausi di presenti. Per la spinta subita, l’anziana è stata accompagnata in ospedale “per mera precauzione” perché sofferente di una patologia alla colonna vertebrale.

Sempre ieri a Milano, gli agenti della polizia ferroviaria hanno arrestato un 30enne pluripregiudicato francese, irregolare in Italia, che aveva derubato una cliente di un bar della stazione Centrale. I poliziotti, impegnati in un servizio antiborseggio, hanno notato l’uomo nel locale e sedersi ad un tavolo alle spalle della donna, da dove è riuscito ad infilare la mano nella borsa della vittima, impossessandosi del portafoglio. L’uomo è stato così bloccato mentre si allontava rapidamente dal bar, e arrestato mentre il portafoglio è stato restituito alla proprietaria che non si era accorta del furto.