Covid: Lombardia continua il calo dei ricoveri

Con 52.497 tamponi eseguiti è di 1584 il numero di positivi registrati in Lombardia, una percentuale del 3%. Scende il numero dei ricoverati: in terapia intensiva sono 490 (uno meno di ieri) e negli altri reparti 2850, in diminuzione di 118. Sono invece 43 i decessi, che portano il totale dei morti da inizio pandemia a 33.149.

I nuovi casi per provincia, vedono Milano in cima alla lista con 582 contagi di cui 199 in città. Seguono Bergamo (130), Brescia(224), Como (136), Cremona (61), Lecco (55), Lodi (18), Mantova(78), Monza e Brianza (160), Pavia (66), Sondrio (42), Varese (176).