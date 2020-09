Out of the blue: viaggio nella calligrafia attraverso Alcantara

Al Centro di Arese la mostra I Gladiatori. Tornare a casa dopo le vacanze non è mai semplice, ma c’è ancora tempo per fare un viaggio nel passato alla scoperta dell’Antica Roma con la mostra I GLADIATORI – GLI EROI DEL COLOSSEO, visitabile fino al 27 settembre a IL CENTRO di Arese. Ideata, progettata e allestita da Edutainment HUB by Garavaglia, la mostra I GLADIATORI – GLI EROI DEL COLOSSEO è l’occasione perfetta per trascorrere una giornata all’insegna del divertimento e del sapere, rivivendo tutte le emozioni della storia dell’Impero Romano. Inaugurata dallo scrittore, storico, archeologo, conduttore televisivo e accademico Valerio Massimo Manfredi, la mostra è supportata dall’utilizzo intelligente di tecnologie digitali di ultima generazione come la scansione fotografica e la stampa 3D, studiate in collaborazione con il Politecnico di Milano, per offrire ai visitatori un vero e proprio spettacolo interattivo. La mostra è adatta a grandi e piccini perché offre la possibilità di approfondire in maniera divertente e stimolante la vita dei più famosi lottatori della storia attraverso un percorso cronologico e tematico che si articola in quattro sezioni: ROMA e IMPERO, IL COLOSSEO, IL COMBATTIMENTO e infine la sezione dedicata all’ATTIVITÀ LUDICA, la preferita dai bambini. Finita la visita della mostra, si può ancora approfittare dei saldi estivi negli oltre 200 negozi de IL CENTRO per scovare occasioni di shopping vantaggiose e imperdibili e gustare tutte le novità della ristorazione della galleria: gnocco fritto nel corner di Dispensa Emilia, la cucina messicana di Calavera e i dolci pandorini alla crema di Minuti di Bauli, oltre agli altri 30 bar e ristoranti del mall. Le regole che dovranno necessariamente essere seguite all’interno della mostra restano le stesse: • Indossare la mascherina durante tutto il percorso • Mantenere la distanza di sicurezza • Seguire i percorsi indicati • Utilizzare i gel disinfettanti dopo l’utilizzo dei dispositivi touch • Rispettare il numero massimo di presenze per sala Informazioni e dettagli Orari apertura: dal lunedì al venerdì dalle h. 15.00 alle h. 20.00 (chiusura biglietteria h. 19.30) sabato, domenica dalle h. 10.00 alle h. 20.00 Costo biglietti: adulti: 6€ invece che 13€ (grazie al contributo del Centro) studenti e over 65: 5€ da 4 a 12 anni: 5€ sotto i 4 anni: gratuito per gli aventi diritto (Legge 104/92) l’accompagnatore ha ingresso gratuito Acquisto biglietti online (prevendita 1€) sia per ingresso libero sia per la prenotazione delle visite guidate al link: https://igladiatori.ticka.it/ Gruppi e Famiglie: Gruppi minimo 10 persone: 5€ cad. Famiglie: 5€ cad. possessori di +TECA: 5€ cad. VISITE GUIDATE con VERA GALLIANI*: Calendario visite guidate: Giovedì 03/09: dalle 19.15 alle 20.00 Giovedì 10/09: dalle 19.15 alle 20.00 Giovedì 17/09: dalle 19.15 alle 20.00 Giovedì 24/09: dalle 19.15 alle 20.00 Costo visita guidata + mostra: 14€ cad. N° massimo di presenze a visita: 15 Ritrovo in biglietteria alle ore 19.00. Per visite guidate fuori orario e per gruppi precostituiti scrivere a: info@centroilcentro.it