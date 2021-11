Il 20 e il 21 festa dell’Avvento dei Frati Cappuccini. A Milano, sabato 20 e domenica 21 Novembre, i Frati Cappuccini di Piazzale Cimitero Maggiore 5 invitano i cittadini al Centro Missionario per la tradizionale festa dell’Avvento dal titolo “Aspettando il Natale”, che come ogni anno sarà ricca di sorprese all’insegna della solidarietà e della fede cristiana. Una su tutte l’inaugurazione della Mostra di Diorami, uno straordinario percorso artistico che si snoda attraverso 21 scene bibliche realizzate in diversi materiali (legno, resina e cartongesso) e dimensioni, dipinte a mano, per raccontare i momenti salienti dell’infanzia di Gesù, a partire dall’Annunciazione della nascita fatta dall’Angelo a Maria, Sua Madre, poi la venuta al mondo a Betlemme, fino al ritorno della sacra famiglia a Nazareth.

La Mostra resterà visitabile fino al 9 Gennaio 2022 tutti i sabati dalle 15 alle 17.30, le domeniche e i giorni festivi esclusi Natale, Santo Stefano e primo dell’anno, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 (6, 7, 8 Dicembre ed Epifania compresi). Per le scuole e per chi è impossibilitato a recarsi nel week end anche durante la settimana previo appuntamento (tel. 02 3088042, orari ufficio).

Ecco il programma della due giorni:

SABATO 20 NOVEMBRE

Ore 15,30, Santa Messa dedicata ai gruppi dei volontari e dei missionari laici attivi in Lombardia.

Ore 16.30, inaugurazione della Mostra e apertura del Mercatino di Natale con stand di presepi dal mondo, mobili e oggettistica etnica per trovare idee regalo curiose e originali. Non mancherà come sempre la vendita di prodotti gastronomici fra cui pasta, miele e formaggi di Norcia e salumi a km 0 della cascina Il Mulino, una comunità di recupero per ex tossicodipendenti.

DOMENICA 21 NOVEMBRE

Ore 10-17,30 , nel cortile del Convento, i panificatori di ‘Pane in Piazza MIlano’ guidati dal Patron della manifestazione Cesare Marinoni, sforneranno in diretta pane, pizza, biscotti e altre bontà dolci e salate da accompagnare con delizioso vin brulé e altre bevande calde.

I proventi delle due giornate saranno devoluti ai progetti di Missioni Estere in Asia, Africa e Brasile e alle aziende di Umbria e Marche colpite dal terribile sisma del 2016.

Centro Missionario Frati Cappuccini di Milano

L’Ordine religioso dei Frati Cappuccini opera da oltre 450 anni secondo la Regola di San Francesco: “…vivere in obbedienza, in castità e senza nulla di proprio e seguire la dottrina e l’esempio del Signore nostro Gesù Cristo”. I Frati sono al servizio in particolare dei più poveri e bisognosi, riconoscendo che in loro si incarna la figura di Cristo, e trasformano la donazione di sé completa e gratuita in un mezzo privilegiato per la diffusione della pace e dell’amore tra gli uomini. Accoglienza e laboriosa generosità sono lo stile di vita dei conventi. Il Centro Missionario di Piazzale Cimitero Maggiore 5 a Milano coordina l’attività di animazione missionaria della Provincia dei Frati Minori Cappuccini di Lombardia, che conta attualmente un centinaio di missionari presenti in varie nazioni dei diversi continenti: Brasile, Costa d’Avorio, Camerun, Thailandia, Etiopia, Emirati Arabi, India. I Frati italiani missionari sono circa 25 e gli altri sono originari dei Paesi di missione. Dove passano i Frati Cappuccini Missionari nascono conventi, centri di formazione alla vita religiosa, parrocchie, scuole, strutture sociali, ospedali, lebbrosari, centri di accoglienza, cooperative di lavoro, etc., dove sono accolti famiglie, adulti e bambini di ogni credo religioso. E la vita ritrova la speranza.