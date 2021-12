De Chirico: periferie escluse dai bonus edilizi

“Da una rapida consultazione delle planimetrie diffuse a mezzo stampa, la delibera comunale sulla rigenerazione urbana approvata oggi non riconosce alcun tipo di bonus a circa il 70% degli ambiti che necessiterebbero invece di interventi strutturali importanti” lo scrive in una nota Alessandro De Chirico, Capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale.

“Ciò che preoccupa maggiormente – continua De Chirico – è che viene esclusa completamente un’area compresa tra la seconda e la terza circonvallazione dove sono presenti immobili costruiti alla fine dell’800 e i primi del 900. Si è parlato tanto di escludere il Pirellino dal bonus, ma invece nella delibera c’è. Manca un’attenzione verso le periferie che non sono mai state tenute seriamente in considerazione dal sindaco Sala che se avesse davvero a cuore le periferie avrebbe dovuto riconoscere il massimo della premialità consentita dalla legge regionale”.

“Una delibera attesa da un anno da tutto il settore edilizio – aggiunge l’azzurro – che invece rischia di bloccare un comparto che avrebbe bisogno di maggiori incentivi, oltre a quelli governativi, per ammodernare stabili degradati e malconci e far ripartire l’economia cittadina, come insegna la storia a seguito di periodi congiunturali. Se le premesse sono quelle del testo approvato oggi dalla giunta vedremo un sacco di ricorsi. Lavoreremo – conclude il forzista – per apportare le nostre modifiche migliorative che vadano oltre i blocchi ideologici di alcune componenti ecotalebane che sostengono la giunta Sala”.