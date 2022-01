Economia circolare: i residui produttivi come risorsa Webinar gratuito martedì 25 gennaio 2022. Riutilizzare i residui in un’ottica di economia circolare per prevenire la produzione di rifiuti: è la sfida di molte imprese attente alle tematiche ambientali. Degli strumenti normativi attualmente disponibili per la gestione e la valorizzazione dei residui produttivi si parlerà durante il webinar gratuito organizzato dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, martedì 25 gennaio 2022, ore 10.00-12.30. Tutte le realtà imprenditoriali, a prescindere dalle dimensioni e dall’attività esercitata, producono residui produttivi. L’attuale normativa consente la loro gestione come rifiuti o, a determinate condizioni, come sottoprodotti o materiali esclusi. La corretta qualificazione del residuo è centrale nello sviluppo della circular economy e nella realizzazione della prevenzione nella produzione di rifiuto.

Il webinar ha l’obiettivo di fornire tutte le indicazioni utili per conoscere la disciplina sui rifiuti, end of waste e sottoprodotti anche alla luce delle più recenti novità normative e regolamentari, offrendo una sintesi della disciplina relativa alla gestione e alla valorizzazione dei residui produttivi.

Il webinar rientra nel servizio di assistenza specialistica rivolto alle imprese, Enti e Amministrazioni pubbliche operanti nei settori di attività connessi alle tematiche ambientali sui territori di competenza della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

Verranno trattati in particolare i seguenti argomenti:

• la circular economy

• definizioni fondamentali

• la gerarchia nella gestione dei rifiuti

• i sottoprodotti

• i materiali esclusi (art. 185)

• l’end of waste

Per maggiori informazioni sul webinar e per iscrizioni entro il 22 gennaio 2022: www.milomb.camcom.it/ambiente, ambiente@mi.camcom.it.

http://servizionline.milomb.camcom.it/eventi/assistenza-specialistica-ambiente-ed-ecosostenibilita/25