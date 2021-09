Le “Rane Rosa” della Como Nuoto premiate a Palazzo Pirelli. Le atlete lariane neopromosse questa estate in serie A1. “Insieme per crescere, in acqua per vincere: è il messaggio che ci lanciano oggi le “rane rosa” della Como Nuoto ed è per noi un grande orgoglio averle qui a Palazzo Pirelli e poterle premiare per lo straordinario traguardo raggiunto. Como Nuoto per il territorio lariano non è solo una storia di sport e di agonismo, ma investe l’intero tessuto sociale ed educativo della comunità comasca. Possiamo ben dire infatti che ogni famiglia di Como e della sua provincia abbia un parente che gareggia o abbia gareggiato con i colori della Como Nuoto, società che ha cresciuto e formato centinaia di ragazzi all’insegna di sani valori e principi di vita”. Lo ha sottolineato il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia che ha premiato oggi al Belvedere di Palazzo Pirelli la Como Nuoto e la prima squadra delle “Rane Rosa” che ha conquistato la promozione in serie A1 battendo Acquachiara nello spareggio della finale playoff lo scorso 11 luglio. Nell’occasione erano presenti le atlete Ginevra Frassinelli, Maddalena Nina Fisco, Greta Ielmini, Alice Giraldo, Jamila Tedesco, Gaia Lanzoni, Anita Radaelli, Anna Cassano, Francesca Cattaneo e Francesca Gorri, accompagnate dal Presidente Mario Bulgheroni, dall’allenatore Tete Pozzi e dal direttore sportivo della pallanuoto femminile Martino Romanò. Alla cerimonia sono intervenuti anche l’Assessore regionale al Turismo e i Consiglieri regionali comaschi.

Giornalista per inclinazione allo scrivere e al non essere allineato, direttore editoriale dell’Osservatore Meneghino per le mille e imperscrutabili vie della vita. Ho scritto per Narcomafie, Corriere, Giornale, Fattoquotidiano, LaPrealpina, Stile, 2duerighe.com, MilanoPost, l’Esagono e molti altri.