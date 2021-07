La Prefettura crea una rete per vaccinare immigrati irregolari. Lo comunica lo stesso ente in una nota dove fornisce una prima sintesi dei punti dedicati ai migranti “in attesa di emersione”, cioè irregolari. “Si è tenuto, in Prefettura, un incontro interistituzionale, con il coinvolgimento attivo del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione, per la programmazione delle attività finalizzate a supportare i cittadini stranieri nella fasi della campagna vaccinale – ha scritto la Prefettura – La Prefettura di Milano, con la convocazione del tavolo, si è fatta promotrice dell’iniziativa che intende assicurare ai cittadini stranieri interessati la necessaria assistenza nelle procedure di accesso al portale di prenotazione della vaccinazione anti Covid-19. Gli enti, i sindacati e le associazioni di volontariato facenti parte del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione, metteranno a disposizione la propria rete di assistenza, con la creazione di sportelli dedicati, ai quali potranno rivolgersi gratuitamente i cittadini stranieri che, in attesa della definizione della pratica di emersione, incontrassero difficoltà nella prenotazione della vaccinazione. Regione Lombardia ha indicato agli enti che supporteranno gli stranieri con i propri servizi, un referente a cui segnalare eventuali criticità. In allegato, alcuni degli sportelli aderenti al Consiglio Territoriale per l’immigrazione e le modalità di accesso ai servizi.

ENTE UBICAZIONE SPORTELLI Orario di ricevimento Modalità di accesso al servizio appuntamento Comune di Milano Centro Sammartini in Via Sammartini, 120 – Milano Dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00 dal Lunedì al Venerdì sino al 31 luglio 2021 accesso libero Comune di San Donato M.se Ufficio Stranieri del Comune Via Cesare Battisti 2 – San Donato M.se lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, dalle 8.30 alle 13.00 giovedì dalle 8.30 alle 16.30 sabato dalle 8.30 alle 11.30 Appuntamento sul portale https://comunesandonato.prenotami.cloud o direttamente allo sportello per urgenze. Restano aperti i canali con gli utenti via telefono 02.52772.290291 e via email ufficio.stranieri@comune.sandonatomilanese.mi.it ACLI Milano Via della Signora, 3 – Milano tutti i martedì dalle ore 08.30 alle ore 12.00 Appuntamento tramite mail infosanatoria@aclimilano.com indicando nell’oggetto della mail “PRENOTAZIONE VACCINO” CGIL Milano – Camera del lavoro Corso di Porta vittoria , 43 – Milano Dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 si riceve esclusivamente utente con l’appuntamento già fissato migranti.mi@cgil.lombardia.it

ENTE UBICAZIONE SPORTELLI Orario di ricevimento Indirizzo mail dove indirizzare richieste di appuntamento Sportello Arci Todo Cambia Viale Pasubio 14 – Milano consulenza telefonica nei giorni Lunedì, Martedì e Mercoledì Lunedì dalle 18 alle 20 +39 351 743 3635

Italiano Appuntamento tc@todocambia.net Fondazione Casa della Carità Via Brambilla, 10 – Milano lunedì a venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17. Per prenotazione appuntamento 3401264360 Caritas Ambrosiana SAI – Servizio Accoglienza Immigrati – Via Galvani, 16 – Milano Per appuntamento sai@caritasambrosiana.it chiusura nei giorni dal 09 al 20 del mese di agosto con riapertura lunedì 23 agosto

ENTE UBICAZIONE SPORTELLI Orario di ricevimento Indirizzo mail dove indirizzare richieste di appuntamento CISL – ANOLF Sede centrale: Milano, Via Benedetto Marcello 10 – 20124 Milano Cernusco sul Naviglio, Via Manzoni 32/A – lunedì dalle 9.00 alle 12.00 (stessi contatti della sede centrale) Cinisello Balsamo, Via Dante 4 – lunedì dalle 14.00 alle 17.00 (stessi contatti della sede centrale) Legnano, Via XXIXMaggio 54 info.anolf.milano@gmail.com Cell. 345.1052638 lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00; lunedì, martedì e giovedì anche dalle 14 alle 18.00 02.20408142 solo giovedì dalle 14.30 alle 17.00 Legnano Tel. 0331/926911- dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00