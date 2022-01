Lettera Confsal alla dott.ssa Teatini: chi pagherà i danni al Geom. Vassallo?

Riceviamo e pubblichiamo

Egregia Dr.ssa Teatini ,

in riferimento all’esclusione di Confsal dalle riunioni aziendali a sua è diventata oramai una litania rivolta non ai Santi ma alla citazione di un Articolo scritto nel CCNL Gas Acqua da lei utilizzato per evitare l’incontro con la Confsal Fenac Lombardia.

Noi non “fuggiamo” e Noi non ci nascondiamo , anzi NOI Cresciamo come iscritti e questa è la risposta che diamo alla Dirigenza di MM, sappiamo attendere giorni migliori.

Detto ciò, proprio perché Lei, nelle sue precedenti mail, ha citato il Geometra VASSALLO, volevo farla partecipe che nei suoi confronti e di tutti coloro che potrebbero aver causato danni economici e morali al nostro iscritto nonché Dirigente Confsal , Geom. Vassallo , a seguito della Sentenza di Cassazione 31558 del 4 Novembre 2021

Al di là di quello che autonomamente farà il Geometra VASSALLO , la Confsal Fenac Lombardia invierà a breve informativa dettagliata alla Corte dei Conti riguardo la citazione riportata in Sentenza di un “ILLECITO PERMANENTE” perpetrato nei confronti del lavoratore di cui LEI riteniamo essere responsabile.

Sia chiaro la nostra è unicamente una RICHIESTA DI GIUSTIZIA.

Per completezza, le ricordo la mia richiesta del 2017 in cui domandavo a Lei di valutare la posizione già allora ben fondata del Geom VASSALO.

Il Tempo è galantuomo, Lei unitamente ai suoi illustri Avvocati oggi avete nuovamente perso e Noi sorridiamo e chiediamo Giustizia.

Il Segretario Regionale Confsal Fenac Lombardia

Pericle Marcello ALOIA