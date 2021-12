Ibrahimovic partecipa a ‘Il giocattolo sospeso’ per bimbi bisognosi

Parte l’iniziativa ‘Il Giocattolo sospeso’ che permetterà di donare giocattoli ai bambini meno fortunati riprendendo l’usanza napoletana del caffè sospeso. Tutti potranno donare un giocattolo a chi è in difficoltà e in piazza Città di Lombardia, davanti al palazzo della Regione, sono già arrivate centocinquanta copie del libro ‘Adrenalina’ di Zlatan Ibrahimovic, autografate dal campione del Milan.

Ci sono poi maglie e palloni con le firme della squadra di pallacanestro dell’Olimpia Milano, peluche della Trudy da parte di Assogiocattoli e Parco dello Stelvio. ‘Il giocattolo sospeso’ è un’idea lanciata dal presidente della Regione, Attilio Fontana, “per dare un segnale concreto e solidale a favore dei bambini più sfortunati – ha spiegato nel corso della presentazione -. L’iniziativa vuole essere un piccolo gesto a beneficio dei bimbi più bisognosi, in una comunità, quella lombarda, che ha sempre dato e continua a dare costante prova di amore per il prossimo”.

Saranno i volontari della Lilt e della Croce Rossa Italiana ad occuparsi della consegna a favore dei bambini a domicilio o nei reparti ospedalieri pediatrici. L’ultimo week end disponibile per la raccolta è previsto sabato 18 e domenica 19 – dalle ore 11 alle 19 in piazza Città di Lombardia. Chi donerà un gioco avrà uno sconto del 50% sull’ingresso a favore di minori per l’ingresso alla pista di pattinaggio. Fino ad ora sono stati donati più di 300 giocattoli.

