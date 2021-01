Covid: rimane basso il tasso di positività

Con 31.880 tamponi effettuati è di 2.245 il numero di nuovi positivi registrati in Lombardia, una percentuale del 7%. Sono in diminuzione i ricoverati in terapia intensiva, 462 cioè 4 meno di ieri, mentre aumentano di dieci i pazienti negli altri reparti arrivando a 3.651. Fino a ieri in Lombardia erano state somministrate il 51,8% delle dosi di vaccino ricevute (121.589 su 234.645).

I dati di ieri:

i tamponi effettuati: 31.880 totale complessivo: 5.109.218

i nuovi casi positivi: 2.245 (di cui 139 ‘debolmente positivi’)

i guariti/dimessi totale complessivo: 424.720 (+1.646), di cui 3.665 dimessi e 421.055 guariti

in terapia intensiva: 462 (-4)

i ricoverati non in terapia intensiva: 3.651 (+10)

i decessi, totale complessivo: 25.954 (+51)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 544 di cui 215 a Milano città;

Bergamo: 118;

Brescia: 365;

Como: 121;

Cremona: 79;

Lecco: 89;

Lodi: 60;

Mantova: 202;

Monza e Brianza: 129;

Pavia: 206;

Sondrio: 40;

Varese: 218.