De Chirico (FI): Sala issi la bandiera di Israele

“Preparerò una mozione urgente da presentare nel primo consiglio comunale utile per chiedere al sindaco Sala di issare la bandiera con la Stella di David sulla facciata di Palazzo Marino” lo annuncia il Consigliere Comunale di Forza Italia Alessandro De Chirico.

“Spero che le azioni del primo cittadino meneghino mi anticipino – auspica il forzista spiegando – ma ritengo doveroso manifestare solidarietà agli amici israeliani e in particolare verso la città di Tel Aviv, città gemellata con Milano, che da giorni è bombardata da milizie terroriste vicine ad Hamas. Sono rimasto sorpreso nel constatare l’assenza davanti alla Sinagoga di Milano, ieri, del sindaco o di un rappresentante della giunta comunale. Non era presente neppure il presidente Bertolè, che pochi giorni fa ha fatto approvare dal Consiglio comunale un documento proposto dalla ONLUS “Gariwo – foresta dei Giusti” sulla prevenzione dei genocidi. Al di là di questo spiacevole scivolone diplomatico-istituzionale, forse dovuto a impegni improcrastinabili di tutti gli esponenti di spicco della maggioranza politica cittadina, sono certo che riusciremo a trovare uno spazio sulla casa dei milanesi, tra bandiere e striscioni a favore delle tante lodevoli iniziative pro-diritti, per dimostrare ancora una volta quanto Milano sia una città che aspiri alla pace nel mondo attraverso il dialogo tra i popoli. Proporrò che la bandiera di Israele venga posizionata anche nelle sedi dei 9 municipi, con particolare attenzione allo stabile di viale Legioni Romane, sede istituzionale del municipio 6, dove risiede la maggior parte della comunità ebraica”.

“L’invito che rivolgo a Sala è di prendere esempio dal suo collega Uwe Becker, sindaco di Francoforte anch’essa città gemellata con Tel Aviv. O dovremo forse credere che il silenzio di Sala sia dovuto a qualche interesse politico per non scontentare ipotetici elettori?” conclude De Chirico.