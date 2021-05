Quarta edizione del premio di giornalismo e comunicazione “La rosa d’oro”. Prende il via la quarta edizione del Premio di giornalismo e comunicazione “La Rosa d’Oro” dell’Associazione Internazionale Regina Elena O.d.v. Sul sito del sodalizio è stato pubblicato il regolamento di partecipazione alla IV edizione che, da quest’anno, diventa internazionale consentendo la partecipazione anche a giornalisti e comunicatori esteri non europei. La manifestazione, curata dalla Delegazione ai rapporti istituzionali e alla comunicazione dell’associazione, si terrà a Milano il 17 settembre di quest’anno con la cerimonia di premiazione nella splendida cornice del teatro “alle Colonne” della Basilica di San Lorenzo Maggiore, nel pieno centro del capoluogo lombardo.

Il premio vuole essere un riconoscimento all’impegno professionale di giornalisti e comunicatori per incentivare la corretta informazione. “Una cosa di cui siamo orgogliosi- spiega Biagio Liotti, delegato nazionale ai rapporti istituzionali e alla comunicazione- è che l’iniziativa viene svolta senza alcun tipo di contributo pubblico ma, grazie al lavoro volontario dei nostri iscritti e collaboratori esterni che puntano

alla qualità del messaggio più che a qualche luce in più sul palco”. Le prime due edizioni del premio, rispettivamente vinte dai giornalisti Flavia Filippi e Giulio Mola si sono svolte a Roma mentre la terza, vinta dal giornalista Angelo Cimarosti, sempre a Milano: “dopo Roma –

spiega Liotti- abbiamo voluto trasferirlo a Milano dopo la prima grande ondata pandemica , per dimostrare vicinanza alla regione più colpita dal COVID-19. Quest’anno, sempre Milano, per continuare a contribuire alla rinascita della nostra capitale economica e dell’informazione”.

Dalla prima edizione sono state consegnate anche delle menzioni speciali per la comunicazione istituzionale: alla rappresentanza in Italia della Commissione Europea, al Sacro Convento di Assisi, alla Croce Rossa Italiana, all’ufficio stampa della F.A.O., agli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma, all’Università degli Studi di Milano “La Statale”, alla Sanità Alpina, all’Ordine di San Michele dell’Ala, al Comune di Cuneo, al prof. Pier Franco Quaglieni vice presidente del Centro “Pannunzio” di Torino. I giornalisti e comunicatori che vorranno partecipare a questa quarta edizione dovranno inviare i loro elaborati e lavori entro il 7 luglio 2021. Gli articoli e testi della carta stampata/web, i servizi radio-televisivi e fotografici, nonché documentari e cortometraggi, saranno valutati da una giuria proveniente dal mondo del giornalismo, della comunicazione, accademico e istituzionale.

Per ulteriori informazioni si invita a visitare il sito: www.reginaelenaonlus.eu.

