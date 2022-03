Stop Green Pass, Di Marco (M5S): «Sì superamento delle restrizioni sulla base dei dati». Nicola Di Marco (M5S): «Come Movimento Cinque Stelle Lombardia auspichiamo che le limitazioni legate al green pass possano presto essere superate. È ovvio che da qui al 31 marzo dovranno essere prese in considerazione le cancellazioni di alcune restrizioni, ma questo deve essere fatto con criterio e sulla base della valutazione dei dati relativi ai singoli indicatori legati all’andamento della pandemia in Italia. Non certo sulla base delle tendenze sui social network, dei like e del consenso facile al quale continuano irresponsabilmente ad ammiccare Lega e Fratelli d’Italia» così il capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Regione Lombardia, Nicola Di Marco, in merito alle dichiarazioni rilasciate dai leader del centrodestra Matteo Salvini e Giorgia Meloni, nell’ambito del superamento delle restrizioni legate alla pandemia

