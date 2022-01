Fiere ambulanti: assurdi gli stop dei Comuni dopo nuove norme nazionali anti-covid. Fiere ambulanti: assurdi gli stop dei Comuni dopo nuove norme nazionali anti-covid. «Dopo che il Governo ha imposto l’obbligo di super green pass per partecipare a fiere e sagre è semplicemente assurdo che un crescente numero di eventi sia stato sospeso o annullato dalle amministrazioni locali per via del covid» dichiara Erminia Tomaino, Delegata fiere per ANVA-Confesercenti Milano. «La nostra categoria esce prostrata da due anni di pandemia, durante i quali le fiere patronali sono state sistematicamente cancellate in base a divieti nazionali, regionali o locali o comunque sottoposte a norme ben più rigide di quelle previste per altre attività, benché le nostre imprese operino all’aria aperta» continua Tomaino. «Con il sistema delle zone colorate e del green pass base e rafforzato, il legislatore nazionale ha già previsto regole per affrontare la pandemia tenendo conto delle specificità locali e dei dati giornalmente monitorati sul territorio: regole, peraltro, tra le più severe al mondo» soggiunge la Delegata fiere dell’ANVA meneghina. «La cancellazione di eventi da parte di Sindaci e Assessori ci pare francamente, a questo punto, una vessazione che ignora la grandissima difficoltà in cui versano i fieristi e le loro famiglie – che necessiterebbero invece dei ristori più volte invocati da ANVA-Confesercenti al Governo – nonché la disponibilità della nostra Associazione a collaborare per risolvere eventuali criticità di stampo locale» conclude Tomaino.

Sito d’informazione su politica, cronaca ed eventi milanesi.