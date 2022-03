Al via una borsa di studio sulla filiera dell’olio industriale. Il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco dell’Università di Torino, in collaborazione con Innovhub SSI, bandisce una borsa di studio di ricerca della durata di 24 mesi nell’ambito del progetto “Studio della contaminazione da oli minerali nelle filiere di produzione di oli e grassi vegetali”. Informazioni al link. L’importo della borsa è di € 33.600, corrisposto in rate mensili posticipate di € 1.400. La borsa è destinata a cittadini italiani e stranieri in possesso di Laurea magistrale in Farmacia e Farmacia industriale (Classe di Laurea LM-13), in Scienze Chimiche (Classe di Laurea LM-54), in Scienze e Tecnologie Alimentari (Classe di Laurea LM-70), Scienze e Tecnologie Forestali e ambientali (Classe di Laurea LM-73) di cui al D.M. 270/2004, ovvero di titoli equivalenti al D.M. 509/1999, ovvero di titoli equivalenti ai precedenti ordinamenti ex ante D.M. 509/1999, ovvero di titoli equipollenti conseguiti presso Università straniere. L’attività di ricerca consiste nello sviluppo di un approccio analitico integrato e multipiattaforma per l’identificazione e la quantificazione di “oli minerali” contaminanti in grassi destinati al consumo umano e/o alla preparazione di alimenti. L’attività analitica si baserà sull’accoppiamento di una piattaforma preparativa basata sulla cromatografia liquida e gassosa seguita da una fase identificativa implementata mediante gas cromatografia bi-dimensionale “comprehensive” e detector di massa a tempo di volo. L’approccio dovrà fornire informazioni in merito all’origine e all’entità della contaminazione lungo le varie fasi della filiera produttiva di oli vegetali di girasole, mais e vinaccioli, al fine di individuare quali siano le fasi più critiche del processo produttivo stesso. L’attività di ricerca potrà essere svolta sia presso la sede di Innovhub SSI – Area Oli e Grassi a Milano, in via Giuseppe Colombo 79, sia presso il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco dell’Università di Torino, in via Pietro Giuria 9.

Sito d’informazione su politica, cronaca ed eventi milanesi.