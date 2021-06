Cs-Mammì (M5S): “Positivo il ravvedimento della giunta Fontana sull’ADI per le famiglie con minori con disabilità”. “Esprimiamo la nostra soddisfazione per il ravvedimento della giunta Fontana sull’Assistenza domiciliare integrata. Con il passaggio della mozione di oggi che ricalca quella da noi presentata la scorsa settimana, tutto il Consiglio si è espresso a favore di una nuova impostazione dell’ADI: in particolare per quanto riguarda la ripartizione di fondi regionali che fino a oggi erano destinati generalmente all’assistenza domiciliare integrata che ha negli anni portato a una sperequazione delle risorse tra famiglie bisognose di un supporto. Con la nuova impostazione i minori saranno tutelati meglio da Regione, alleviando la difficile situazione dei nuclei famigliari di riferimento. Allo stesso tempo si è avviata una nuova visione del ruolo degli Operatori socio-sanitari (O.s.s.) che potranno nel futuro esprimere al meglio le potenzialità del proprio ruolo lavorativo che ha importanti risvolti sociali. Gli Oss infatti rappresentano una grande risorsa in termini di personale per tutto il sistema sanitario lombardo e una loro specializzazione in settori specifici rappresenta un nuovo capitolo per questa professione e per le persone di cui si prendono e si prenderanno cura”, così Gregorio Mammì, consigliere regionale del M5S Lombardia.

