Pedonalizzata via Casasco all’Ortica

Approvata la pedonalizzazione di via Casasco, strada chiusa del quartiere Ortica che, grazie all’impegno del Municipio 3 e ad un Patto di Collaborazione, diventerà un nuovo spazio pubblico a disposizione del quartiere.

Frutto della sinergia tra Comune, Municipio 3, Industrie De Nora (che affaccia sulla strada), OrMe Ortica Memoria e WAU!, e seguendo il modello avviato dall’Amministrazione con le “Piazze Aperte”, pubblico e privato partecipano a una vera trasformazione urbana che consentirà un nuovo utilizzo condiviso della strada.

La strada piazza sarà intitolata a Oronzio De Nora, fondatore scomparso della Industrie De Nora. La proposta, accolta dall’Amministrazione comunale, è della stessa azienda De Nora che ha contribuito al progetto con una donazione e con un forte coinvolgimento diretto.

“Ringrazio il Municipio 3 per aver lavorato al progetto con OrMe, Ortica Memoria, WAU! e la Industrie De Nora – dichiara Marco Granelli assessore alla Mobilità -. A partire dalla pedonalizzazione vi è stata una grande cucitura e via Casasco viene restituita alla città per essere vissuta dal quartiere. Questa convergenza di interessi va nella direzione che l’Amministrazione vuole dare all’uso condiviso degli spazi pubblici, strade, piazze luoghi aperti e a disposizione dei cittadini”.

Via Casasco era stata chiusa nel settembre 2018 per evitare stazionamenti illegali. Con la pedonalizzazione sarà in continuità con il grande Giardino condiviso San Faustino, grazie anche alla prevista inversione del senso di marcia in via Priorato che renderà più agevole la circolazione nella zona. Così via Casasco entrerà a far parte del progetto di museo a cielo aperto nel quartiere.

Nel nuovo spazio pubblico saranno installate panchine, piante in vaso, tavoli da ping-pong ed è prevista la colorazione del suolo che sarà realizzata da WAU! Milano e da cittadini volontari. Inoltre, sarà dipinto da OrMe un murale lungo i muri perimetrali dell’azienda Industrie De Nora che riporterà diversi volti di chi ha dato un contributo importante alla scienza.

La realizzazione del progetto, l’intitolazione e l’inaugurazione del nuovo spazio pubblico è prevista nelle prossime settimane.