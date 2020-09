Grave incidente in monopattino. Dure reazioni del centrodestra

Un uomo di 34 anni è stato trasportato d’urgenza in ospedale dopo essersi scontrato con un’auto mentre viaggiava col proprio monopattino. L’incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 11 di ieri mattina nel sottopasso Mortirolo.

Secondo quanto appreso finora, l’uomo stava viaggiando sul mezzo elettrico di sua proprietà nella corsia di destra quando ha perso il controllo (non è chiaro se per un problema tecnico o per il manto stradale sconnesso) e dopo aver sbandato un paio di volte è finito su una Hyundai che in quel momento stava cercando di sorpassarlo a sinistra. Il conducente dell’auto non ha riportato ferite mentre il 34enne sul monopattino, che non indossava il casco, ha crepato il suo parabrezza e ha battuto la testa. E’ stato trasferito all’ospedale Niguarda in condizioni serie.

“Ancora sangue sulle strade di Milano a causa degli inevitabili incidenti tra veicoli a motore e monopattini elettrici: speriamo che il Comune non aspetti il morto prima di intervenire“, è stato il commento all’episodio di Silvia Sardone, Europarlamentare e Consigliere Comunale della Lega, aggiungendo, “Gli steward individuati dall’amministrazione comunale per sorvegliare i monopattini indisciplinati sono solo un palliativo. È chiaro che senza regole precise e controlli adeguati il monopattino diventa un mezzo pericolosissimo. Mi auguro che il Comune intensifichi i controlli per sanzionare chi trasgredisce il codice della strada, senza continuare a concentrarsi esclusivamente sugli automobilisti già tartassati ogni oltre limite” per poi concludere, “La sinistra smetta di credere alla favola: veicoli a motore cattivi, veicoli elettrici buoni“.

Dello stesso parere il Consigliere Comunale forzista Alessandro De Chirico, che considera gli stewart “Una risposta ridicola se paragonata alle tante infrazioni commesse al codice della strada“, sottolineando che, “da una parte automobilisti vessati e bloccato nel traffico congestionato dalle politiche presunte green dell’amministrazione, dall’altra parte si chiudono gli occhi davanti agli utilizzatori del mezzo trendy“. “Tutto questo – aggiunge De Chirico – mentre il Governo sta cambiando il codice della strada probabilmente per fare un regalo ecotalebano in vista delle imminenti elezioni e in città si realizzano 35 km di piste ciclabili pericolose, in cui la convivenza tra gli utenti della strada diventa sempre più difficile“. “Che fine hanno fatto i vigili? – si chiede infine l’azzurro – Vanno messi sulla strada per comminare multe a chi sfreccia sui marciapiedi, passa col rosso, va in due, e via dicendo. E quando occorre provvedere al sequestro del mezzo, altro che le inutili ramanzine“.

“Spiace apprendere quanto accaduto e spero che le condizioni dell’uomo ferito migliorino, tuttavia c’era da aspettarsi un simile episodio”, ha invece dichiarato l’Assessore regionale alla Sicurezza Stradale di Regione Lombardia, Riccardo De Corato. “Questo incidente, il 130°in monopattino dal 1° giugno ad oggi a Milano secondo i dati Areu, nonché l’ottavo in meno di 48 ore, deve far riflettere”, sottolinea l’esponente di FdI, concludendo “Bisogna al più presto sedersi attorno a un tavolo per comprendere la necessità dell’obbligo del casco per chiunque utilizzi questi mezzi, come lo è già per i minori”.