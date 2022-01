Settore tessile e PNRR: incentivi per le imprese che investono nel riciclo Webinar gratuito mercoledì 2 febbraio 2022. Nuovi finanziamenti per le imprese per il trattamento e il riciclo dei rifiuti nel settore tessile in arrivo grazie al PNRR. Come presentare le proposte di progetto per ottenere gli incentivi? Quali sono i criteri di valutazione adottati? Se ne parlerà durante il webinar gratuito “PNRR: incentivi per il settore tessile e la creazione di Textile Hubs”, organizzato dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, mercoledì 2 febbraio 2022, ore 10.30-12.30. Il PNRR rappresenta un’opportunità per accelerare la transizione ecologica delle imprese, puntando alla gestione efficiente, efficace e sostenibile dei rifiuti e al rafforzamento delle infrastrutture per la raccolta differenziata, migliorando le prestazioni ambientali e la competitività delle aziende, anche nel settore tessile. Il webinar si pone l’obiettivo di fornire spunti operativi per la presentazione delle proposte di progetto. In particolare la Linea di intervento D definisce gli incentivi per l’“Infrastrutturazione della raccolta delle frazioni di tessili pre-consumo e post-consumo, ammodernamento dell’impiantistica e realizzazione di nuovi impianti di riciclo delle frazioni tessili in ottica sistemica Textile Hubs”. Il webinar rientra nel servizio di assistenza specialistica rivolto alle imprese con sede legale o operativa nelle province di competenza della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Enti e Amministrazioni pubbliche operanti nel territorio di competenza.

Verranno trattati in particolare i seguenti argomenti:

· PNRR: Missione 2 e incentivi green per il settore tessile

· I Bandi del PNRR per l’Economia Circolare: regole e requisiti dei beneficiari

· Gli incentivi alla Transizione Verde nel settore tessile

· Cosa viene finanziato?

· Criteri di valutazione delle proposte

Per maggiori informazioni sul webinar e per iscrizioni entro il 31 gennaio 2022: www.milomb.camcom.it/ambiente, ambiente@mi.camcom.it.

http://servizionline.milomb.camcom.it/eventi/assistenza-specialistica-ambiente-ed-ecosostenibilita/25