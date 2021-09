Martedì il consiglio regionale celebra Miglio. Seduta di Consiglio regionale dedicata agli atti di indirizzo quella convocata per martedì 21 settembre dalle ore 10 alle ore 19. In apertura dei lavori si terrà il question time con lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata e di interpellanze.

Successivamente saranno discusse sei mozioni che riguarderanno i seguenti temi: tampon tax e riduzione dell’aliquota per i prodotti igienico sanitari femminili (di iniziativa dei gruppi PD, Misto, Lombardi Civici Europeisti e Movimento 5 Stelle); estensione dell’effettuazione dei tamponi molecolari a tutte le scuole lombarde di ogni ordine e grado (PD e Lombardi Civici Europeisti); rimodulazione degli ordini del giorno per l’utilizzo del Fondo “Interventi per la ripresa economica” (Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia); ampliamento degli ambiti di competenza dei poteri di accertamento delle guardie ecologiche volontarie (Movimento 5 Stelle); contrarietà di Regione Lombardia alla possibilità di sviluppo dell’energia nucleare (Movimento 5 Stelle); celebrazione del ventennale della morte del professor Gianfranco Miglio (Lega).

