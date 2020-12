Parisi lascia la politica, eccellente idea

Sì, in tanti vedevamo il rischio della perdita del senso di una comunità, della nostra nazione. In tanti iniziammo a lavorare per ricostruire dalle fondamenta un pensiero politico nuovo. Convinti che la cultura popolare e liberale si era persa e chi diceva di rappresentarla non aveva più la capacità di comprendere cosa accadeva nel proprio elettorato. Quella politica si reggeva solo sull’autoreferenziale gestione del potere, ma aveva completamente deluso e inaridito la spinta che tanto spazio le aveva dato alla fine degli anni Novanta del secolo scorso.

Si era da anni in una nuova era, dove le enormi spinte migratorie, la minaccia del terrorismo islamico, il venir meno degli Stati Uniti quale Paese guida per il mondo occidentale, lo straordinario peso della Cina nell’economia mondiale e negli equilibri geopolitici globali, i nuovi equilibri che si andavano generando nel Mediterraneo, la debolezza dell’Europa divisa e irrisolta, la debolezza strutturale della nostra economia, richiedevano un grande lavoro di ricostruzione delle basi di un nuovo pensiero politico.

Le drammatiche tensioni che innervano le nostre società non trovano riposta in una politica che le alimenta, ma in una élite che guida un popolo per ritrovare il senso della persona, l’identità di una nazione, il significato della vita nella comunità.

Quella protervia nel rifiutare qualunque rinnovamento. Quell’ossequioso e ridicolo ripetere che il rinnovamento non era necessario, che chiunque ci avesse provato avrebbe fallito (come effettivamente è stato), che il passato terrà anche per il futuro, nonostante il disgregarsi quotidiano di una rappresentanza politica e di un gruppo dirigente ormai obsoleto.

Non era nostra intenzione, ovviamente, costruire un ennesimo piccolo partitino. No, volevamo ricostruire un nuovo modello di rappresentanza politica, far emergere nuovi leader, non far aumentare i follower.

Ripartire dai nostri valori per cercare di reinterpretare il futuro, non è un’operazione di breve periodo. Richiedeva la mobilitazione delle élite culturali, per riproporre un nuovo patto morale per la convivenza delle nostre comunità basato sul valore profondo della democrazia e della responsabilità. Ripensare a un modello di Stato sobrio, che lasciasse alle comunità il compito di occuparsi degli altri, una sussidiarietà vera, libera, in grado di mobilitare lo spirito caritatevole e amorevole che c’è tra di noi. Un sistema giudiziario liberale, giusto, in grado di riportare la fiducia dei cittadini nella

giustizia. Un sistema fiscale in grado di rimettere in moto l’adrenalina che deve esserci nei giovani per costruire il loro futuro. Un nuovo

sistema educativo che si liberi dell’attuale modello ormai fallito (che sta per compiere un secolo) e che sia in grado di stare vicino ai nostri ragazzi, di scoprire il talento che c’è in ciascuno di loro, in grado di valorizzarlo, che non generi più gli abbandoni, che dia a tutti una vera opportunità.