A Milano torna l’allarme per le polveri sottili. Ieri le tre centraline dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (Arpa) della Lombardia attive in città, hanno fatto registrare valori di PM 10 ben oltre la soglia massima consentita che è di 50 microgrammi per metro cubo d’aria: 82 microgrammi in Marche, 78 in Pascal e 80 al Verziere. Il record negativo è stato toccato in provincia, con gli 87 microgrammi di Pioltello. Un po’ meglio la situazione a Cassano d’Adda (70) e a Magenta (67).

Sempre secondo quanto riportato nel quotidiano bollettino stilato da Arpa Lombardia, il PM10 sfora i limiti anche nella provincia di Monza, con 72 in Machiavelli, 71 al Parco e 65 a Meda. Idem nel Lecchese, con Merate a 65 microgrammi, e nel Varesotto con Saronno-Santuario a 58 e Fermo a 52.