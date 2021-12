De Corato: Sala metta vigili nei dormitori

“Sono mesi che segnalo la presenza, specialmente nei pressi degli scali ferroviari Centrale e Garibaldi, di numerosi clochard accampati giorno e notte con sacchi a pelo e, spesso tende, in condizioni igienico-sanitarie preoccupanti. Ora, in pieno inverno, il sindaco Sala si accorge che la situazione ‘tende a degenerare’ e con il freddo di questi giorni fa sgomberare il sottopasso della Centrale. Ma non poteva pensarci questa estate?” E’ quanto ha dichiarato in una nota l’assessore alla sicurezza di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, in merito al discusso sgombero di alcuni clochard da un tunnel della stazione Centrale di Milano.

“E’ inutile che il sindaco dica che ‘molti di loro non accettano di andare nei dormitori’ e che ‘quindi il problema è complesso’: il motivo per cui tanti preferiscono dormire all’addiaccio è perché non vogliono metter piede nei centri comunali perché hanno paura di essere aggrediti e rapinati” ha proseguito lo storico esponente della destra milanese, sottolineando che “basterebbe mettere di notte i vigili all’interno di queste strutture, così i clochard saprebbero che nei centri del Comune possono star tranquilli, senza dover restare svegli intere notti a controllare che nessuno li ‘prenda di mira’”.