Referendum San Siro, Massimo De Rosa (M5S): «Il Movimento sosterrà la raccolta firme, no a qualsiasi strumentalizzazione politica». Si è svolto venerdì sera a Milano l’incontro tra le forze politiche e gli stakeholder coinvolti nel progetto di riqualificazione dello Stadio Meazza di Milano e del Quartiere San Siro. Presente il consigliere del Movimento 5 Stelle, Fabio Strangi, che ha ribadito: «Lavorare uniti senza bandiere, mettendo prima i comitati, i cittadini e i temi». «Per il Movimento Cinque Stelle la cittadinanza ha sempre diritto di esprimersi sui temi che riguarderanno il proprio territorio e su come vivrà il quartiere per i prossimi 5 anni, nonché sul progetto e sulle forze finanziarie e assetti sociali che verranno a trasformare il proprio tessuto cittadino. Il M5S sarà nelle piazze a raccogliere le firme e a sostenere il referendum quale importante momento di espressione della volontà dei cittadini; uno strumento che avevamo già fatto introdurre nella scorsa consiliatura per Milano. L’obiettivo resta sempre quello di dare alla cittadinanza uno strumento forte che le permetta di prendere posizione e incidere sulle questioni che la coinvolgono. In questo caso, sulla controversa questione dello Stadio San Siro», così il consigliere Strangi, portavoce del M5S milanese in municipio 4. «Il M5S aderisce a questo referendum per dare voce ai cittadini. Abbiamo proposte serie e concrete per la riqualificazione dell’area dello Stadio Meazza, per un intervento sicuro, sostenibile e che possa essere concordato con il quartiere. A breve porteremo le proposte del movimento milanese ad un tavolo con il sindaco Sala.» conclude il capogruppo del M5S in regione Lombardia, De Rosa.

