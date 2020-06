Arresti Atm, un altro passo falso del Pd di governo?

Distanza regolamentare 2,74 metri e assenza di contatto fisico diretto, all’aperto e indoor. Unico oggetto scambiato una piccola e rapidissima pallina. A Milano dal 25 giugno scatta il primo torneo “Milano città aperta….al ping pong”, giocato all’aperto sui tavoli installati in 37 luoghi grazie al progetto “Piazze Aperte”. La competizione si svolgerà su 18 tavoli in 9 di queste piazze, una per Municipio e terminerà con le finali l’11 e il 12 luglio. Il torneo, organizzato dall’Associazione Tennis Tavolo Aquile Azzurre, sarà diviso in maschile e femminile e per fasce d’età, dai 10 agli over 70. “L’ultimo patto di collaborazione sottoscritto, in questo caso con l’Associazione Tennis Tavolo Aquile Azzurre – spiega l’assessore alla Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open Data, Lorenzo Lipparini – è all’insegna dello sport diffuso in città grazie ai tavoli da ping pong installati negli ultimi anni nelle piazze e nei giardini nei vari quartieri della città. Il torneo sarà un’occasione di ritrovata socialità e un modo per riappropriarsi degli spazi all’aperto, oggi più che mai indispensabili. Le iscrizioni si potranno effettuare on line dove si troverà anche il regolamento per partecipare secondo quanto richiesto dalla norme di sicurezza anti Coronavirus. Prepariamoci a questa nuova esperienza di collaborazione tra l’Amministrazione e le realtà di cittadinanza attiva presenti a Milano”. Le partite si disputeranno su 18 tavoli nelle seguenti 9 sedi. Municipio 1 Giardino Bazlen – Corso di porta Romana C.T.S. (due tavoli); Municipio 2 Piazza Spoleto (due tavoli); Municipio 3 Piazzale Rimembranze di Lambrate (due tavoli); Municipio 4 Piazza Angilberto (due tavoli); Municipio 5 Parco Ravizza (due tavoli) Municipio 6 via Don Primo Mazzolari – Barona (due tavoli); Municipio 7 parco Aldo Aniasi (due tavoli); Municipio 8 parco via Massena (un tavolo); Municipio 9 Piazza Dergano (due tavoli). I vincitori saranno premiati con una medaglia e il titolo di campione della Città di Milano. Per iscriversi al torneo è attivo il link Ogni iscritto potrà scegliere e prenotare la sede, il giorno e l’orario di gioco. L’organizzazione invierà una conferma via WhatsApp almeno 48 ore prima della partita. La fase finale del torneo si svolgerà in piazza Dergano (Municipio 9), in cui confluiranno i vincitori delle diverse zone in cui si saranno disputate le fasi di qualificazione. Per partecipare bisognerà attenersi alle norme ci comportamento, anche nel gioco, anti Coronavirus: • ogni giocatore deve portare la propria racchetta e la propria pallina, che non deve essere scambiata con altri; • ci si dovrà presentare al tavolo indossando la mascherina, che potrà essere tolta durante il gioco; • la fase di riscaldamento non dovrà durare più di 2 minuti; • le partite si giocheranno 2 set su 3, senza cambiare il campo; • non bisognerà asciugare il sudore delle mani sul tavolo, né avvicinare la pallina alla bocca; • per passarsi la pallina si utilizzeranno la racchetta o i piedi; • l’asciugamano impiegato per tergere il sudore del viso dovrà essere usato solo con la mano che impugna la racchetta; • nel corso del gioco la mano libera non dovrà essere portata al viso; • non sarà consentita nessuna stretta di mani al termine della partita (è suggerito un inchino o altre forme di saluto a distanza); • le regole di distanziamento sociale dovranno essere rispettate anche nei momenti di pausa. Gli spettatori dovranno attenersi alle norme sul distanziamento . Al termine della partita sia mani, la racchetta e la pallina dovranno essere lavate con soluzione idroalcolica, prima di rimettere la mascherina e lasciare il posto libero ai successivi giocatori, mantenendo il distanziamento previsto dalle norme di legge. Dato lo spirito amichevole che contraddistingue il torneo, le partite si svolgeranno senza arbitraggio, che verrà utilizzato solo nella fase finale dell’11 e 12/7. Sarà applicato il Regolamento Fitet.