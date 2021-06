Intitolata una via all’inventore dell’Amuchina

Intitolata una via a Oronzio De Nora, ingegnere industriale, inventore dell’amuchina e fondatore delle industrie omonime che sono nate a Milano proprio al quartiere Ortica, dove si trova la via che prenderà il suo nome. La cerimonia di intitolazione, come spiega una nota del Comune, si terrà il 24 giugno.

La via è stata da poco pedonalizzata: nel nuovo spazio pubblico saranno installate panchine, piante in vaso, tavoli da ping-pong ed è prevista la colorazione del suolo che sarà realizzata da WAU! Milano e da cittadini volontari. Inoltre, sarà dipinto da OrMe un murale lungo i muri perimetrali dell’azienda Industrie De Nora che riporterà diversi volti di chi ha dato un contributo importante alla scienza.

La proposta di intitolare la via è della stessa azienda De Nora che ha contribuito al progetto con una donazione e con un coinvolgimento diretto.

ANSA