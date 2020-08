Coronavirus: nessun deceduto e 185 positivi, 40% dei casi collegati ai rientri

All’Arena Milano Est arriva la magia di Jack Nobile. Al nuovo polo multiculturale targato Martinitt, non più “solo” cinema e teatro. In attesa del concerto de Le cantautrici (Rossana Casale, Grazia Di Michele e Mariella Nava) in locandina il 30 agosto, questo giovedì arriva una serata speciale con i giochi di prestigio del giovane fuoriclasse, che impazza su You Tube e per le strade. Un grande appassionato, studioso e “inventore” di magia, per illusioni tutte nuove, al passo coi tempi. Nobile, come la sua magia. Sul palco dell’Arena Milano Est dopo il cinema, la stand-up comedy e in attesa della musica live, ecco un evento speciale, carico di suggestioni e… illusioni. Direttamente da You Tube e dalle piazze improvvisate con la Street Magic, giovedì 13 agosto ecco in carne e ossa Jack Nobile, un po’ mago, un po’ artista, un po’ studioso, un po’ inventore. Dimenticate i prestigiatori di una volta: quello che fa Nobile è un’arte nuova, moderna e solo apparentemente semplice. Incantevole, nel vero senso della parola. A soli 16 anni, nel 2012, apriva un suo canale You Tube –che oggi conta oltre 250.000 iscritti- per cimentarsi nella sua grande passione e oggi si allena assiduamente ogni giorno con trucchi e rompicapi. La magia per lui non è solo esteriorità e illusione, ma al contrario un percorso di introspezione. Risultato? Magia 2.0, la new generation della prestidigitazione. E il successo esplosivo dei nostri tempi, con spettacoli, libri, mazzi di carte con il copyright, corsi online, gadget e il vero incantesimo: un pubblico eterogeneo e scatenato che lo adora. All’Arena Milano Est il mago-youtuber si esibirà con i suoi celebri trucchi di carte, ma ospiterà anche l’amico Hyde, specializzato in illusioni con il cubo di Rubik. I rispettivi assolo e i numeri in coppia si concluderanno con un’altra magia di Jack, la sand art: disegni con la sabbia. Inizio spettacolo alle ore 21, costo 22 euro. TEATRO/CINEMA MARTINITT Via Pitteri 58, Milano. Telefono 02/36580010, info@teatromartinitt.it, www.teatromartinitt.it e www.arenamilanoest.it. Orari biglietteria: dal 10 al 23 agosto 15-20 (lunedì-domenica); per gli orari dal 24 agosto consultare il sito. Costi: cinema 7 euro intero e 5 euro ridotto (over 65 e under 26); cabaret 20 euro intero e 16 euro ridotto (over 65 e under 26). Evento speciale 13 agosto, 22 euro. Per evitare assembramenti è consigliato l’acquisto anticipato dei biglietti e il ritiro è comunque fissato rigorosamente entro le 21.