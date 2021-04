Immigrato somalo aggredisce una bambina di 7 anni

Poco dopo l’uomo è stato raggiunto dagli agenti con cui ha ingaggiato una colluttazione ferendone due, fino a quando sono riusciti ad immobilizzarlo e a trarlo in arresto. Ora si trova in carcere in attesa di giudizio e dovrà rispondere alle accuse di lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.

Immediate le reazioni politiche. “Nella Milano di Sala anche chi è in fila per un pasto alla mensa di Pane Quotidiano può ritrovarsi in pericolo. Quello che è successo fra viale Toscana e via Tertulliano, con una bambina di sei anni e il suo papà aggrediti da un somalo armato con un coltello, conferma ancora una volta che la città è allo sbando, ridotta a Far West grazie alle politiche buoniste del centrosinistra. Il sindaco potenzi subito il controllo della polizia locale in questi luoghi sensibili, affollati più che mai a causa della pandemia”. Così l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Carlo Fidanza commenta l’aggressione avvenuta questa mattina fra viale Toscana e via Tertulliano.

“L’episodio di oggi in via Tertulliano che ha visto protagonista un immigrato somalo che dopo aver dato in escandescenza in coda al Pane Quotidiano ha persino aggredito una bambina di 6 anni prendendola per i capelli oltre a colpire il padre è di una gravità estrema. Queste purtroppo sono le conseguenze delle politiche targate Pd, secondo cui l’immigrazione incontrollata è un valore aggiunto per la nostra città. I fatti dicono invece il contrario. L’accoglienza senza freni tanto cara alla sinistra porta violenze, illegalità e degrado. Il Comune dovrebbe sorvegliare meglio la zona del Pane Quotidiano, soprattutto per contrastare chi riceve il cibo e poi lo rivende, una pratica squallida da interrompere il prima possibile”.