Tamponi gratis per i bambini nelle farmacie lombarde. A partire dal 23 agosto, nelle farmacie lombarde anche i bambini di età compresa fra i 6 e i 13 anni potranno sottoporsi gratuitamente a un test antigenico rapido ogni 15 giorni. È quanto prevede la recente delibera varata da Regione Lombardia (DGR XI/5155), che estende anche ai più piccoli l’offerta già attiva per gli studenti fra i 14 e i 19 anni. Il servizio sarà disponibile presso le farmacie che effettuano i tamponi SSR. L’iniziativa intende agevolare un rientro in classe più sicuro per gli alunni delle scuole elementari e medie che non hanno accesso al vaccino anti Covid-19. “Ancora una volta la farmacia è a fianco dei cittadini, per fornire una risposta concreta alle loro esigenze quotidiane di salute e prevenzione”, commenta Annarosa Racca, Presidente di Federfarma Lombardia. “Con questo accordo, in particolare, i nostri presìdi si confermano un punto di riferimento per le necessità delle famiglie, in un momento delicato come quello del ritorno a scuola in epoca di pandemia. La distribuzione capillare delle farmacie di comunità sul territorio regionale – conclude la Presidente – potrà contribuire all’azione di sorveglianza epidemiologica, fondamentale a consentire la ripartenza in sicurezza del nuovo anno scolastico e la ripresa della didattica in presenza”. È possibile consultare l’elenco delle farmacie che effettuano il servizio dei tamponi rapidi in regime SSR su www.federfarmalombardia.it/ servizi/tamponi-rapidi/.

