Tunnel Stazione Centrale. Lega: da Granelli falsità

La ricostruzione dell’assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli, sui “costanti interventi della polizia locale sotto i tunnel della Centrale cozzano evidentemente con la realtà dei fatti. Lo ha scritto in una nota Samuele Piscina, consigliere comunale e vicecommissario della Lega a Milano, in risposta alle dichiarazioni odierne di Granelli sulla presenza di senzatetto nei tunnel sotto i binari della stazione Centrale.

“Le possibilità sono due: o la polizia locale non è più passata, come denunciano da settimane i cittadini, o ha transitato senza intervenire, il che sarebbe addirittura più grave e frutto di una chiara volontà politica dell’assessore di lasciare le cose come sono. Scelga Granelli e ci dica qual è la tesi ufficiale del Comune” ha proseguito. “Le immagini che abbiamo visto in questi giorni sono l’emblema della trascuratezza dei problemi e della città, con bivacchi, tende e materassi stanziali sui marciapiedi. Un vero e proprio salottino che Granelli ha fatto finta di non vedere” ha aggiunto l’esponente leghista.

“Non è sufficiente svolgere un intervento spot giusto perché ieri sera il sottoscritto ha tirato le orecchie all’assessore e al sindaco Sala. Peraltro, l’operazione è stata realizzata sotto un solo tunnel su un totale di cinque occupati e, dopo il passaggio di Amsa, gli occupanti hanno riposizionato i loro averi esattamente come in precedenza. Per questo chiedo nuovamente e a gran voce le dimissioni di un assessore, Granelli, solo di facciata, che non si occupa in modo adeguato dei problemi della città ma nasconde la polvere sotto i tappeti” ha concluso Piscina.