Manifestazione dell’Arcigay

“Vergognoso lo stop in Senato del ddl Zan. Domani sera manifestazione in piazza contro la politica che sfrutta la paura e l’ignoranza per affossare una legge di civiltà”: è quanto scrive in una nota diffusa in serata CIG Arcigay Milano, l’associazione di volontariato che supporta la comunità LGBTQIA+ del territorio.

La manifestazione – rende noto Fabio Pellegatta, presidente di CIG Arcigay Milano – si terrà domani sera alle ore 19 all’Arco della Pace. “Il ddl Zan – dice Pellegatta – è stato fermato. La politica ha avuto paura. Invitiamo tutta la città a scendere in piazza con noi per dire ‘vergogna’ a chi ha giocato sulla nostra pelle usando il pretesto della paura”.

“Vi aspettiamo domani – continua la nota – con I Sentinelli e il Coordinamento Arcobaleno, che riunisce gruppi e associazioni LGBTQIA+ di Milano, per urlare il nostro sdegno ma anche a portare avanti progetti che facciano capire a tutt* che non c’è nulla di cui aver paura e che l’odio non è un’opinione. Facciamo sentire la nostra voce per una società laica, inclusiva, giusta e libera”.

ANSA