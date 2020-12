Rapporto OMS sulla Lombardia: strage nelle rsa, successo AllertaLOM - Osservatore Meneghino

Rapporto OMS sulla Lombardia: strage nelle rsa, successo AllertaLOM. Sono tante le informazioni raccolte nel rapporto poi insabbiato dall’OMS, da una parte la certificazione di alcuni fallimenti del sistema sanitario lombardo, dall’altra i suoi successi. I limiti della Lombardia secondo il documento stilato da una dozzina di esperti sono iniziati a emergere sul tracciamento dei contagi: mentre Veneto ed Emilia-Romagna li hanno seguiti bene, la Lombardia ha arrancato a causa di un “sistema ospedale-centrico” dicono gli esperti. La famosa sanità territoriale ha dunque fallito nel tracciamento perché di fatto non esisteva, o era organizzata male. Secondo il rapporto, i dati della mortalità nelle rsa nel periodo tra il primo febbraio e il 14 aprile in Lombardia era circa del 7 per cento, contro il 3 nazionale. E nelle strutture (l’83% del totale) sono state rilevate moltissime mancanze di personale e mezzi. Insomma un disastro. L’unica nota positiva viene da AllertaLOM, l’app creata rapidissimamente da Regione Lombardia: nel documento OMS viene descritta come “un grande successo” perché l’avevano scaricata e installata oltre un milione di persone in pochissimo tempo. Un successo ottenuto grazie alle nuove tecnologie che hanno permesso a Regione Lombardia di non fallire del tutto sul tracciamento. Nonché di sperimentare su larga scala uno strumento innovativo creato dalle risorse interne dell’Amministrazione: l’app è stata utile infatti anche per tenere aggiornata la mappa regionale di rischio, diventando un asset amministrativo del nuovo millennio.

Dunque secondo il Rapporto OMS sulla Lombardia: strage nelle rsa, successo AllertaLOM. Ma per vedere tutto nel dettaglio, qui potete leggere la copia originale del rapporto insabbiato OMS 20200513-covid-19-ITA-response