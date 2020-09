Mascaretti (FdI): “Ridurre Irpef o azzerarla come la Moratti”

Torna la paura da legionella a Bresso. La notizia è rimbalzata sui social dopo che un cittadino si era dichiarato contagiato denunciando il silenzio dei media in proposito. In tempi brevi è arrivato l’intervento del sindaco Simone Cairo: Ho letto questa mattina su un post Facebook di un signore che è stato ricoverato per legionella e dichiara che questa è ritornata a Bresso. Tutto raccontato a distanza di una settimana dall’evento. Un passo indietro: nessuno ha chiamato per informarci di un caso di legionella con ricovero in ospedale riferito a Bresso. Venerdì ho appreso che questa persona era rientrata a casa da un ex amministratore che, per caso, mi ha incrociato per strada e mi ha chiesto informazioni in merito. L’ho pregato di chiedere all’ammalato di mettersi in contatto con noi per darci informazioni; credo che lo abbia fatto questa mattina perché un mio assessore mi ha riferito di aver ricevuto una telefonata ed anche a lui ho chiesto di raccogliere informazioni. Da ATS, ad oggi, nessuna segnalazione di casi sul nostro territorio. Ho chiesto comunque che verifichino se ci sono altri casi oltre a questo Concittadino e mi relazioneranno Lunedì. Da due anni a Bresso sono controllati costantemente l’acquedotto, le case dell’acqua e gli impianti delle torri di raffreddamento sia civili che industriali, le scuole, le fontane….. Anche quest’anno, prima di aprire le scuole, abbiamo fatto gli interventi preventivi anti legionella. Con il gestore dell’acquedotto in meno di due anni abbiamo effettuato quasi 100 interventi per rendere più efficiente e sicuro il nostro sistema idrico anche coinvolgendo 80 condomini, abbinando un’ampia campagna di informazione per ricordare che la prevenzione inizia con i nostri corretti comportamenti. Il tutto senza enfasi ma con lo spirito di non abbassare mai la guardia e l’attenzione. Non si può escludere mai nulla e non voglio minimizzare alcun segnale, la legionella nelle grandi città è endemica da decenni e periodicamente si ripresenta con qualche ammalato. E’ successo recentemente sia Milano che in Comuni confinanti con Bresso. Per questo invito ogni mio cittadino ad essere responsabile, se ha delle segnalazioni deve chiamare tempestivamente in Municipio. Il tempismo, in molte situazioni, è determinante. Vi terrò informato appena avrò informazioni ufficiali. https://www.bresso.net/…/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4466