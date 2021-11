Cinquantaquattro offerte per otto spazi commerciali dislocati nei quartieri della città. Si è chiusa con un bilancio record di partecipazione l’asta pubblica del Demanio comunale che nel mese di ottobre aveva posto al bando varie unità immobiliari ad uso diverso.

Per le unità assegnate in via provvisoria (in attesa delle verifiche documentali) su un totale di 13 lotti (cinque sono rimasti senza offerte), è stato registrato un rialzo complessivo che ha quasi triplicato la base d’asta: da un valore minimo di oltre 66mila euro all’anno per la locazione degli otto spazi, si è arrivati ad aggiudicarli per un ammontare totale di oltre 180mila euro.

“L’ampia partecipazione a questa gara – commenta l’assessore al Bilancio e Demanio Emmanuel Conte – ci fa capire che c’è una forte spinta alla ripresa che guarda non solo al centro cittadino ma anche e soprattutto alla vita dei quartieri. Più che i rialzi sui canoni, che sono comunque un segnale incoraggiante per l’economia delle piccole e medie imprese di vicinato, siamo davvero contenti che gli spazi del Comune abbiano ricevuto l’attenzione di un numero così elevato di operatori. Segno che dall’Amministrazione, anche attraverso la disponibilità di immobili, può arrivare un sostegno concreto all’economia”.

Nel dettaglio, sono stati assegnati due chioschi all’interno del Parco Verga, 28 metri quadrati ciascuno, Vecchia Pesa Ripamonti 85 (9 metri quadrati), via Ortica 8 (61 metri quadrati acquisiti ai sensi del Codice Antimafia), via Terraggio 1 (68 metri quadrati), via San Maurilio 8 (43 metri quadrati), via Rivoli, 4 (99 metri quadrati), via Bergamini 5 (37,58 metri quadrati).

Sono rimaste senza offerte, e saranno quindi oggetto di una prossima asta pubblica, le due unità immobiliari di piazza Castello, via Montegrappa 8 e via Zecca Vecchia 4.