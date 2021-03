Vanno a fuoco le palazzine liberty di viale Molise

Il primo a segnalarlo ieri notte è stato Francesco Rocca, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Municipio 4, scrivendo sulla sua pagina Facebook “vasto incendio presso gli edifici in stile Liberty di proprietà Sogemi (Comune di Milano), ha svegliato diversi residenti”. “Lo scorso 7 marzo – ha ricordato Rocca – denunciavamo al Prefetto, al Questore e al Sindaco di Milano la grave situazione di degrado e insicurezza presso le palazzine”.

Sempre su Facebook, sull’episodio è intervenuto anche il Presidente del Consiglio di Municipio 4, Oscar Strano, che si è rivolto al sindaco scrivendo: “Un suggerimento a Beppe: recupero di tutti gli immobili comunali dismessi. Tipo le Palazzine Liberty di Viale Molise, occupate e lasciate allo sfascio. Alla ex Scuola di Via Zama, occupata da balordi; Il Ponte Piano a Ponte Lambro”, per poi concludere chiedendosi “Quando inizierà a fare il Sindaco il nostro Sindaco?”.