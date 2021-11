Da Innovhub SSI e la rete degli EEN ecco il corso di formazione gratuito “La fabbrica green” il 15 e 17 dicembre. CNA Lombardia, FAST, Finlombarda S.p.A. e Innovhub SSI, partner di Simpler, il consorzio che offre i servizi della rete Enterprise Europe Network (EEN) in Lombardia ed Emilia-Romagna, promuovono una manifestazione d’interesse per la partecipazione in forma gratuita al corso di formazione riservata a PMI lombarde del settore manifatturiero con almeno 5 dipendenti. L’offerta formativa prevede un percorso di due giornate in videocall sulla fabbrica green: la prima dedicata a un modulo strategico e la seconda a un modulo tecnico-operativo. Informazioni al link. Due gli incontri: modulo strategico il 15/12/2021 (online) e modulo tecnico-operativo il 17/12/2021 (online/in presenza). Le candidature devono essere inviate entro e non oltre il 2 dicembre 2021 ore 18:00, compilando il form online. Tra tutte le aziende lombarde che invieranno la propria candidatura ne saranno selezionate venti che avranno così la possibilità di partecipare a uno o a entrambi i moduli gestiti dagli esperti di MADE. Le candidature verranno valutate dagli organizzatori sulla base dei criteri specificati nel form.

Ecco i contenuti: l’economia circolare e la fabbrica sostenibile, smart energy management e le utility per la fabbrica sostenibile, il monitoraggio energetico, l’utilizzo di tecnologie orientate al risparmio energetico, esempi di interventi di risparmio energetico: dal building al processo.

Il concetto di fabbrica del futuro non può prescindere da quello di fabbrica sostenibile: il percorso formativo pensato dagli esperti di MADE – Competence Center Industria 4.0 mira ad offrire una panoramica sugli elementi portanti di un’azienda per scoprire come questa possa essere digitalizzata e sostenibile allo stesso tempo e mostrare i vantaggi del risparmio energetico e del monitoraggio della fabbrica in un vero e proprio impianto dimostrativo.

Tra i promotori Innovhub Stazioni Sperimentali per l’Industria s.r.l. è un centro nazionale di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico che opera in diversi ambiti industriali, dall’energia al settore alimentare, e più in generale al manifatturiero avanzato dei distretti italiani, passando per le biotecnologie, le nanotecnologie e la bioeconomia. Fa parte di Enterprise Europe Network, rete che nasce nel 2008 per volontà della Commissione Europea, per il supporto all’internazionalizzazione e all’innovazione di aziende e centri di ricerca e che si avvale di 700 partner distribuiti in oltre 60 paesi in tutto il mondo.

